Byton擴展M-byte車內服務合作計畫 與日本丸紅攜手C輪投資

雖然去年在CES 2019宣布首款市售車款將在2019年底量產，但目前似乎仍未有具體消息，Byton在此次CES 2020展前活動則是將重點放在旗下首款概念車款M-byte的車內體驗，預計透過車內搭載48吋螢幕結合包含ViacomCBS、Access、AccuWeather、Aiquido、CloudCar、Road.Travel與XPERI在內首波合作夥伴提供服務、功能，創造更豐富的人車互動體驗。

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目前合作項目中，除了由ViacomCBS、Access提供車內娛樂內容服務，並且透過AccuWeather服務確認即時天候資訊，更可藉由Aiquido技術加強與音聲控，而相關雲端基礎建設則會由CloudCar提供，至於Byton強調車輛行程規劃功能則會源自Road.Travel旗下技術，XPERI則會提供車內高音質數位廣播服務。

而就Byton說明，未來將會持續擴展更多合作夥伴開發應用內容，例如Garmin未來也預期會以旗下健康應用服務與Byton合作。

在此次發表會上，Byton更宣布與隸屬日本瑞穗金融集團的丸紅株式會社建立合作關係，並且協助Byton完成其C輪融資。就丸紅株式會社旗下社會產業金融事業群執行長河村肇表示，與Byton建立合作關係，恰好符合公司投資未來車輛發展事業方向，同時也預期能與Byton共同打造全新移動應用發展。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》