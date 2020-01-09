聯想更新ThinkPad X1系列 加入高階商務機種螢幕防窺設計

在CES 2020正式開展前，聯想按照慣例一樣慢慢針對旗下PC類產品進行更新，此次宣布升級的是旗下高階筆電ThinkPad X1系列，不僅換上Ice Lake架構設計的Intel第10代Core i系列處理器，更導入高階商務機種使用的PrivacyGuard螢幕隱私技術，避免使用過程遭他人從側面窺視螢幕內容。

第8代ThinkPad X1 Carbon 分享 facebook

此次更新機種分別為第8代ThinkPad X1 Carbon與第5代ThinkPad X1 Yoga，整體外觀其實沒有太大改變，但鍵盤設計額外加上功能鍵配置，讓使用者能快速開啟或結束線上通話，而儲存容量也增加至2TB，但記憶體依然最高僅對應16GB容量。

兩者機身重量分別為1.09公斤與1.32公斤，ThinkPad X1 Carbon的電池續航力則基於新款處理器增加至最長18.5小時，而ThinkPad X1 Yoga則可達15小時，同時支援360度螢幕翻轉使用模式。

鍵盤設計額外加上功能鍵配置，讓使用者能快速開啟或結束線上通話 分享 facebook

而此次加入的PrivacyGuard技術則是選配設計，同時僅對應1080P解析度與500nits亮度規格螢幕配置，最大優點是讓商務人士在外使用筆電工作時，不必擔心是否會有人從側面窺看螢幕畫面內容，對於從事有保密規定的工作事項或許能增加不少隱私防護效果。

包含ThinkPad X1 Carbon與ThinkPad X1 Yoga都會在今年稍晚時候推出，建議售價分別將從1499美元與1599美元價格起跳。

第5代ThinkPad X1 Yoga 分享 facebook

另外，聯想也針對單純鍵盤使用需求，預計在今年5月推出ThinkPad TrackPoint Keyboard II，讓使用者能透過2.4GHz無線訊號或藍牙5.0方式連接，同時也支援微軟Swift Pair配對技術，讓Windows 10裝置可以快速與這款無線鍵盤配對連接。

而電池續航力則可對應2個月使用時間，並且透過USB-C連接埠充電，本身也支援Android裝置使用，鍵盤本身則同樣支援快速開啟或結束線上通話功能，以及透過小紅點操作滑鼠功能。

ThinkPad TrackPoint Keyboard II 分享 facebook

其他更新項目部分，聯想此次更同步推出ThinkCentre M90a AIO裝置，另外也針對創作者需求推出ThinkVision Creator Extreme螢幕，以及包含ThinkVision T34w-20、ThinkVision P27h-20與ThinkVision T24v-20在內螢幕配件，其中AIO裝置會在今年6月推出，其餘螢幕配件則預計在今年3、4月推出。

ThinkCentre M90a AIO裝置 分享 facebook

ThinkVision Creator Extreme螢幕 分享 facebook

ThinkVision T34w 分享 facebook

ThinkVision P27h-20 分享 facebook

ThinkVision T24v-20 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》