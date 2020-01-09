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聯想針對創作者需求 打造Creator系列PC裝置

2020-01-09 08:23楊又肇

如同去年華碩、宏碁、微星與技嘉均針對創作者使用需求推出系列PC裝置，聯想在此次CES 2020展前也宣布跟上此波風潮，推出全新Creator系列筆電與桌機，其中包含Yoga Creator 7、IdeaPad Creator 5兩款筆電，以及IdeaCentre Creator 5桌機，同時也推出Qreator 27與Q27h兩款針對創作需求打造的螢幕配件。

Yoga Creator 7
Yoga Creator 7
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其中，Yoga Creator 7採用Intel第10代Core i H系列效能款處理器，螢幕則採用100%對應sRGB顯色與Pantone色調的15.6吋螢幕，並且可選是否以玻璃材質作為保護，機身外觀則以暗青色打造，同時配置支援Dolby Atmos全景聲的喇叭系統，本身重量則為1.9公斤，最高可對應13小時續航時間。

而內建NVIDIA顯示卡則可藉由Studio驅動程式針對專業繪圖軟體最佳化，同時本身也藉由人工智慧技術讓系統能獲得最佳散熱表現，另外也能藉由Windows Hello功能自動透過臉部識別登入或登出，並且支援亞馬遜Alexa數位助理連動。

IdeaPad Creator 5則同樣採用15.6吋螢幕、支援100% Adobe RGB顯色，並且採用Intel第10代Core i系列處理器，以及可藉由Studio驅動程式最佳化的NVIDIA顯示卡，機身重量則增加為2.2公斤，螢幕不像Yoga Creator 7可360度翻轉使用，機身同樣採用暗青色設計，支援Dolby Audio音效輸出。

IdeaPad Creator 5
IdeaPad Creator 5
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IdeaPad Creator 5
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另外推出的IdeaCentre Creator 5，則是針對更高效能需求創作使用打造，最高可配置Intel Core i9規格處理器，並且可選配使用NVIDIA GeForce RTX 2060顯示卡、16GB DDR4記憶體，機身一樣採用暗青色設計，同時支援Dolby Audio聲音輸出喇叭。

此次同步推出的兩款創作者使用螢幕Qreator 27與Q27h，前者採用27吋、4K 60Hz解析度，採窄邊框與98% DCI-P3色域表現，另外也支援10位元色顯示與TÜV護眼認證，後者則對應27吋、QHD (2560 x 1440)解析度，可對應4豪秒反應與75Hz畫面更新率，更支援AMD Radeon FreeSync抗畫面撕裂技術，以及TÜV護眼認證。

目前Yoga Creator 7與IdeaPad Creator 5預計僅在特定市場推出，但確定不會在美國市場銷售，IdeaCentre Creator 5則會在美國在內市場銷售，預計上市時間為今年10月，建議售價為1099.99美元，而Qreator 27與Q27h兩款螢幕則分別會在今年3月、6月推出，建議售價為899.99美元與349.99美元。

IdeaCentre Creator 5
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Qreator 27
Qreator 27
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Q27h
Q27h
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯想CES筆電螢幕

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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