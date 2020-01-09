【CES 2020】Alienware 推出 Concept UFO 掌上型遊戲機 神似任天堂 Switch

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Dell 戴爾科技旗下電競品牌 Alienware 發表掌上型遊戲機「Concept UFO 」，搭載第十代 Intel Core 處理器、Windows 系統，但最吸睛的是 Concept UFO 外型彷彿是 Nintendo Switch 的翻版，兩側的搖桿可以拆下，讓螢幕變成一台平板。

Concept UFO 使用 8 吋螢幕、解析度為 1920 × 1200，兩側的控制搖桿採用分離式設計，可拆下來把螢幕便平板電腦，也可以組合起來變成掌上型遊戲機，甚至控制搖桿還能組合變成外接搖桿。這樣的設計被外媒形容成模仿任天堂 Switch 的概念，但是兩種主機的機身外型、顏色、執行系統…等卻大不相同。

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Concept UFO 搭載 Windows 系統，遊戲以 Windows 系統電腦遊戲為主，可以玩《Rocket League 火箭聯盟》、 《F1 2019》、《Mortal Kombat 11 真人快打11》等遊戲大作。然而想要在掌上型遊戲機玩 PC 電腦遊戲，散熱也是很重要的課題，考量到這一點 Concept UFO 的機背有三個散熱風口，能幫助機身散熱、保持穩定遊戲效能。

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此外，透過機身上有 USB-C 連接埠可以幫這款遊戲主機充電之外，還能外接顯示器。The Verge 進一步指出，有鑒於 Concept UFO 運行的系統是 Windows 10，因此用戶還可以透過連接埠外接滑鼠和鍵盤，把它當作 PC 使用。

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這台 Alienware Concept UFO 主機雖然很特別，但可惜的是它是概念型產品，而且重量是任天堂 Switch 的 3 倍、約 2 磅重（約 907 公克），假如長時間拿在手上遊戲，玩家肯定會手酸、手痛，因此目前還沒有量產計畫，若真的要量產，勢必還有一大段路要走吧！

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》