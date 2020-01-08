Sony確認PlayStation 5正式商標用字 縮寫以「PS5」為稱

如先前市場預期，Sony確實在CES 2020展前活動提及PlayStation 5相關內容，不過僅只是確認新機預計採用商標將會沿用先前字體，同時也確定縮寫將會以「PS5」為稱。

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至於具體細節，顯然還是要等後續才會對外公布。

不過，索尼互動娛樂總裁Jim Ryan在會上也透露PlayStation 4在全球市場累積銷售數量達1.06億台，包含實體光碟與數位下載版本遊戲作品也累積銷售達11.5億套，而PlayStation VR虛擬頭戴裝置則是累積銷售達500萬組，實際活躍遊玩用戶人數則達1.03億人，目前活躍使用的PlayStation Plus會員人數則有3880萬人。

而接下來預計在年底正式推出的PlayStation 5，在先前公布說法透露將會採用全新控制手把設計，其中預期會加入觸覺感應的操作體驗，並且會加入向下相容PlayStation 4等舊平台遊戲作品功能與3D音效輸出，另外也會採用AMD新一代Ryzen處理器，以及客製款Navi顯示架構的Radeon GPU，分別可對應8K解析度影像穩定輸出，以及即時光影追跡效果，藉此呈現更真實畫面表現，而儲存元件則會改為SSD，維持採用Ultra HD藍光光碟作為遊戲存取媒介。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》