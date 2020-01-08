Sony打造概念電動車Vision-S 展示旗下移動安全技術

隨著Qualcomm公布其Snapdragon Ride運算平台，Sony在此次CES 2020展前活動也公布與Qualcomm、Bosch、Continental，以及NVIDIA攜手合作的概念電動車Vision-S。

分享 facebook

不過，打造這款概念車的用意並非說明Sony準備進軍電動車市場，或是計畫打造自駕車，而是藉由此款概念車展示旗下感測元件、影像技術應用在車輛上的成效，同時也將旗下影音技術應用在車輛中的娛樂系統。

雖然是一款概念車，但Vision-S還是配置兩組200kW輸出功率馬達，讓車輛可在4.8秒內完成時速100公里加速，最高時速更可達239公里。

而在四人座的車艙周圍則配置33組感測元件，其中包含用於偵測路面、識別物體、影像色彩的高解析度CMOS感光元件，以及在日間或晚上作為車輛「視覺」的光達，同時Sony也將本身製作的ToF感測元件應用在這款概念車，主要用於識別四周物件、人，同時也用於確認駕駛目光是否維持在前方，並且確保車輛行進過程安全，一旦偵測危險情況就會立即做出反應，或是由駕駛判斷是否踩下煞車，或是轉向閃避。

至於車輛本身則對應Level 2的自駕能力，可以在使用者確認情況下完全控制車輛加速、煞車，以及控制行進方向等操作，基本上就像Sony先前與YAMAHA合作的自駕車一樣，只是兩者行進速度表現顯然不同。

車內操作介面可以看見放置大面積的觸控螢幕，並且可以依照需求進行分區顯示，藉此呈現不同資訊與畫面內容，另外聲音則是採用Sony旗下360 Reality Audio技術，並且能透過每個座位設置的擴音器提供個人影音體驗。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》