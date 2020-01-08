Sony更新旗下8K電視產品陣容 大師系列OLED電視增小尺寸規格

Sony在CES 2020展前活動中，按照慣例地展示旗下新款電視產品。而如同其他業者紛紛推出新款8K電視機種，Sony自然也更新旗下8K電視產品陣容，同時也更新4K電視產品。

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此次更新機種包含最高階的Z8H LED電視，分別提供85吋與75吋兩種規格，4K解析度的LED電視機種方面，則是在X950H提供85吋、75吋、65吋、55吋與49吋規格，另外X900H則同樣提供85吋、75吋、65吋、55吋，但少了49吋規格選項。

而大師 (Master)系列的A9S OLED電視則新增加48吋版本，A8H OLED電視則提供65吋與55吋版本。

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在此次所有更新機種中，均搭載Ambient Optimization聲音功能，可依照使用者所處空間將聲音表現最佳化，同時也能透過Acoustic Audio Calibration調整功能讓聲音表現發揮極致。其中，在旗艦電視機種Z8H中，更配置名為Frame Tweeter的高音喇叭設計，可透過震動電視邊框方式發出聲音。

另外在Z8H與X950H電視機種中，更搭載名為Sound-from-Picture-Reality的聲音技術，將能透過指向技術讓使用者在觀看內容過程中感受宛若現場的聲音表現。

跟過去機種一樣，Sony此次所有電視機種均以Android TV為作業系統，並且搭載以Android 9為基礎版本，甚至也支援Google Assistant連動，同樣也支援蘋果AirPlay 2與HomeKit連動，但目前Apple TV服務依然未在Sony電視產品內提供。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》