親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

女星何如芸嫁豪門16年婚變 今離婚官司首開低調現身

惡火滅島的眼淚：澳洲野火浩劫下的「袋鼠島」危機

球形機器人管家、用AR訓練身體 三星以科技打造「體驗時代」

2020-01-08 09:14楊又肇

在CES 2020主題演講中，三星消費電子事業部總裁兼首席執行長金玄石以「體驗時代 (Age of Experience)」作為切題，並且強調藉由人工智慧、5G聯網應用所帶動智慧生活，同時能透過全新科技打造不同生活體驗。

分享

而在此次演講中，金玄石也強調機器人在未來發展所代表重要性，除了用於協助減輕工作負擔之外，三星預期機器人可以更廣泛協助人類生活。

從此次在舞台上亮相的球形機器人「Ballie」來看，三星對於機器人應用的想像，就如同管家般輔助人類，並且實現居家照護、健身輔助，或是在家中老人發生意外跌倒時協助通報，同時也能協助操作家中物聯網裝置。

分享

同時，三星也強調在科技越來越仰賴數據資料情況下，相對地在隱私保護方面就顯得更加重要，因此旗下服務、產品都會嚴格遵守隱私保護，同時也不會將用戶隱私用在其他事宜。

對於未來居家生活的想像，三星更預期在5G網路加持之下，將能大幅推動更廣泛的人工智慧、物聯網、虛擬視覺等應用，例如將旗下外骨骼裝置GEMS與擴增實境眼鏡應用結合，即可讓使用者配合穿著外骨骼裝置，並且依照擴增實境所看見虛擬教練、訓練課程內容進行鍛鍊，同時也能透過外骨骼裝置作為姿勢輔助，藉此讓訓練效果變得更好。

分享

在5G聯網帶動的物聯網應用，也預期能讓未來居家生活可透過各類聯網家電變得更方便，例如要準備晚餐時，家中家電就會自動依照冰箱內庫存食材提供推薦食譜，並且能讓預計使用的烤爐自動預熱，當使用者調理好食材即可用合適溫度進行烘烤。

如同LG提出將家中使用場景擴散到整個室外，三星也提出類似想法，將把居家數位聯網應用模式擴展到整個城市，藉此創造更便利的智慧城市生活。

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網擴增實境食譜機器人人工智慧

延伸閱讀

研究：AI診斷腦癌 表現跟真人醫師一樣準確

人工智慧發展與使用 美國白宮主張彈性管理

大毅自結去年11月每股賺0.13元 續攻車用

網通廠迎CES展 合勤秀WiFi 6中磊推A...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

華碩將ZenBook Duo、VivoBook換上新款Intel第10代Core I系列處理器

2020-01-08 08:56

LG居家人工智慧應用劃分4個等級 將以「家」為中心往外擴展

2020-01-08 09:26

微星更新GE66 Raider及GS66 Stealth電競筆電 攜手數位藝術家Collie Wertz打造限量塗裝

2020-01-08 09:23

Chromebook、雙螢幕與可凹折螢幕 皆將納入Project Athena設計

2020-01-08 09:22

「Tiger Lake」處理器將整合Xe顯示卡、Thunderbolt 4 對應螢幕可凹折機種

2020-01-08 09:21

Sony更新旗下8K電視產品陣容 大師系列OLED電視增小尺寸規格

2020-01-08 09:13

Sony打造概念電動車Vision-S 展示旗下移動安全技術

2020-01-08 09:12

Sony確認PlayStation 5正式商標用字 縮寫以「PS5」為稱

2020-01-08 09:12

LG擴展OLED電視陣容 攜手NVIDIA G-Sync技術增加遊戲體驗

2020-01-08 08:57

黑莓不做手機…跨界電動重機 CES展出還獲獎

2020-01-07 20:25

Sony揭露PS5五大重點功能 估年底上市

2020-01-07 18:03

微星全新旗艦筆電 獲CES創新大獎肯定

2020-01-07 15:47

CES／邊淋浴邊聽歌就靠它！KOHLER推智慧揚聲器蓮蓬頭

2020-01-07 15:02

CES／AI科技耍俏皮 三星陪伴型機器人Ballie 可愛亮相

2020-01-07 13:41

微星CES新品亮相 首款5G電競桌機登場

2020-01-07 09:08

三星實驗室總裁透露 「NEON」是軟體打造的擬真3D人像互動系統

2020-01-07 08:06

宏碁更新ConceptD系列創作者機種 推出兩款變形筆電與專業桌機

2020-01-07 07:59

宏碁更新電競螢幕配件 再次推出55吋巨型螢幕

2020-01-07 07:58

宏碁更新Spin系列翻轉筆電 換上Intel第10代Core i系列處理器

2020-01-07 07:57

宏碁更新Swift 3等機種 證實AMD將揭曉Ryzen 4000系列處理器

2020-01-07 07:56

三星揭曉更多「無邊框」8K QLED電視細節，以AI讓既有內容升頻超高解析度

2020-01-07 07:50

Intel預告效能更高的H系列處理器、首款搭載Core i9處理器的NUC與「Tiger Lake」

2020-01-07 07:46

LG於CES展推全新真8K電視 搭載新一代AI影像處理晶片

2020-01-06 18:59

科技部率28家新創拚商機 前進美國CES電子展

2020-01-06 13:21

工研院搶灘CES Ｍicro LED顯示模組鎖定利基市場

2020-01-06 12:13

CES展登場 點亮IC設計新趨勢

2020-01-06 12:00

美國CES展將登場 三星宏碁搶推新品

2020-01-06 11:59

CES展新科技吸睛 聯發科大秀5G、AI及車載晶片

2020-01-06 11:58

工研院CES 2020秀9大創新AI技術 讓生活更精采有趣

2020-01-06 11:13

三星確認推出「無邊框」8K QLED電視 顯示佔比達99％

2020-01-06 09:01

三星、LG全力角逐！智慧冰箱已成為下個智慧家庭戰場

2020-01-06 08:58

一加手機透露旗下概念手機 將以電致變色技術隱藏相機鏡頭

2020-01-06 08:28

realme X50 5G實機外觀揭曉 確定搭載鏡面背蓋、4鏡頭主相機

2020-01-06 08:27

華為預期推出6nm製程的Kirin 820處理器 Kirin 1020預計下半年推出

2020-01-06 08:25

LG標榜將推出超越8K規範設計的電視產品 涵蓋88吋至65吋

2020-01-05 20:38

三星證實 將在2/11於舊金山揭曉年度旗艦手機

2020-01-05 20:36

自拍鏡頭升級3200萬畫素！三星CES推出「S10 Lite、Note10 Lite」

2020-01-04 13:29

LG將攜手Qualcomm打造全新車載平台Conniro 預計CES 2020亮相

2020-01-04 08:32

LG Display將在CES 2020 展示全新OLED螢幕技術應用場景

2020-01-04 08:28
看更多

熱門文章

Sony揭露PS5五大重點功能 估年底上市

2020-01-07 18:03

Nokia新一代無線藍牙耳機要來了！總續航150小時三千有找

2020-01-07 19:17

黑莓不做手機…跨界電動重機 CES展出還獲獎

2020-01-07 20:25

全台限量1千個！德誼數位「金鼠迎春福袋」抽Gogoro VIVA、iPhone 11

2020-01-07 15:45

微星全新旗艦筆電 獲CES創新大獎肯定

2020-01-07 15:47

5G版iPhone傳2波推出時程 蘋果有意掌握天線封裝

2020-01-07 14:01

CES／邊淋浴邊聽歌就靠它！KOHLER推智慧揚聲器蓮蓬頭

2020-01-07 15:02

realme X50 5G連同大師版一同揭曉 換上全新realme UI操作介面

2020-01-08 08:38

華碩將ZenBook Duo、VivoBook換上新款Intel第10代Core I系列處理器

2020-01-08 08:56

Intel預告第三代Xeon可擴充處理器 強調邊緣運算更加重要

2020-01-08 08:37

2月上市！拍攝、錄影均明顯提昇的EOS 1DX Mark III正式揭曉

2020-01-08 08:36

CES／AI科技耍俏皮 三星陪伴型機器人Ballie 可愛亮相

2020-01-07 13:41

Qualcomm終於進軍自駕車市場 打造Snapdragon Ride運算平台

2020-01-08 08:31

Sony更新旗下8K電視產品陣容 大師系列OLED電視增小尺寸規格

2020-01-08 09:13

微星首款Qualcomm 5G連網晶片電競桌機 同步創作者使用需求推出鍵盤與滑鼠

2020-01-08 08:35

Sony確認PlayStation 5正式商標用字 縮寫以「PS5」為稱

2020-01-08 09:12

瞄準重度玩家 技嘉推世上首款歐姆龍機械軸電競筆電

2020-01-07 15:43

臉書在台推「選舉大聲公」 投票當日發送提醒通知

2020-01-07 18:53

球形機器人管家、用AR訓練身體 三星以科技打造「體驗時代」

2020-01-08 09:14

宏碁發表輕薄筆電 攜手2大處理器廠商

2020-01-07 10:52

Sony打造概念電動車Vision-S 展示旗下移動安全技術

2020-01-08 09:12

網通廠迎CES展 合勤秀WiFi 6中磊推AIoT方案

2020-01-07 16:21

LG擴展OLED電視陣容 攜手NVIDIA G-Sync技術增加遊戲體驗

2020-01-08 08:57

Chromebook、雙螢幕與可凹折螢幕 皆將納入Project Athena設計

2020-01-08 09:22

英特爾推新一代筆電處理器 還殺進獨顯市場

2020-01-07 16:20

不只求硬體競爭 微星更在軟體力拚不同PC使用體驗差異化

2020-01-08 08:32

LG居家人工智慧應用劃分4個等級 將以「家」為中心往外擴展

2020-01-08 09:26

「Tiger Lake」處理器將整合Xe顯示卡、Thunderbolt 4 對應螢幕可凹折機種

2020-01-08 09:21

三星5G手機市占過半 研調：今年市場爆發成長

2020-01-07 13:37

微星更新GE66 Raider及GS66 Stealth電競筆電 攜手數位藝術家Collie Wertz打造限量塗裝

2020-01-08 09:23

圓展推出教學互動控制盒 傳統教室變身智慧未來教室

2020-01-07 18:47

富士山麓造夢田 Toyota智慧城滿足對未來的想像

2020-01-07 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top