球形機器人管家、用AR訓練身體 三星以科技打造「體驗時代」

在CES 2020主題演講中，三星消費電子事業部總裁兼首席執行長金玄石以「體驗時代 (Age of Experience)」作為切題，並且強調藉由人工智慧、5G聯網應用所帶動智慧生活，同時能透過全新科技打造不同生活體驗。

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而在此次演講中，金玄石也強調機器人在未來發展所代表重要性，除了用於協助減輕工作負擔之外，三星預期機器人可以更廣泛協助人類生活。

從此次在舞台上亮相的球形機器人「Ballie」來看，三星對於機器人應用的想像，就如同管家般輔助人類，並且實現居家照護、健身輔助，或是在家中老人發生意外跌倒時協助通報，同時也能協助操作家中物聯網裝置。

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同時，三星也強調在科技越來越仰賴數據資料情況下，相對地在隱私保護方面就顯得更加重要，因此旗下服務、產品都會嚴格遵守隱私保護，同時也不會將用戶隱私用在其他事宜。

對於未來居家生活的想像，三星更預期在5G網路加持之下，將能大幅推動更廣泛的人工智慧、物聯網、虛擬視覺等應用，例如將旗下外骨骼裝置GEMS與擴增實境眼鏡應用結合，即可讓使用者配合穿著外骨骼裝置，並且依照擴增實境所看見虛擬教練、訓練課程內容進行鍛鍊，同時也能透過外骨骼裝置作為姿勢輔助，藉此讓訓練效果變得更好。

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在5G聯網帶動的物聯網應用，也預期能讓未來居家生活可透過各類聯網家電變得更方便，例如要準備晚餐時，家中家電就會自動依照冰箱內庫存食材提供推薦食譜，並且能讓預計使用的烤爐自動預熱，當使用者調理好食材即可用合適溫度進行烘烤。

如同LG提出將家中使用場景擴散到整個室外，三星也提出類似想法，將把居家數位聯網應用模式擴展到整個城市，藉此創造更便利的智慧城市生活。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》