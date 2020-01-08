親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

女星何如芸嫁豪門16年婚變 今離婚官司首開低調現身

惡火滅島的眼淚：澳洲野火浩劫下的「袋鼠島」危機

「Tiger Lake」處理器將整合Xe顯示卡、Thunderbolt 4 對應螢幕可凹折機種

2020-01-08 09:21楊又肇

預告將更新新款第10代H系列Core i筆電處理器之後，Intel在此次CES 2020展前活動更進一步透露預計今年內推出的「Tiger Lake」架構處理器。

Intel客戶運算事業群執行副總裁Gregory Bryant展示「Ice La...
Intel客戶運算事業群執行副總裁Gregory Bryant展示「Ice Lake」架構處理器與實際應用主機板設計
分享

雖然並未透露「Tiger Lake」架構具體細節，但從預覽影片內容猜測至少會採四核心以上設計，同時也確認將會整合Thunderbolt 4，以及代號「DG1」的Xe顯示架構GPU，藉此讓筆電處理器運算效能與遊戲執行能力大幅提昇，並且也會增加人工智慧應用效能。

相較第10代Core i系列處理器仍區分以10nm製程打造的「Ice Lake」，以及透過14nm製程改良版本打造的「Comet Lake」，Intel強調預計今年底之前推出的「Tiger Lake」架構處理器，將會以10nm+製程打造，預期會成為Intel第11代Core i系列處理器。

「Tiger Lake」架構處理器將整合人工智慧、Thunderbolt 4、W...
「Tiger Lake」架構處理器將整合人工智慧、Thunderbolt 4、Wi-Fi 6與Xe顯示架構顯示卡等設計
分享

此外，藉由採用更小製程設計，「Tiger Lake」架構處理器將能採用更小主機板設計，並且能更具彈性應用在各類形式裝置，例如此次展示以可凹折OLED螢幕打造的「Horseshoe Bend」參考原型設計，就是採用「Tiger Lake」架構處理器。

而由聯想打造的ThinkPad X1 Fold，以及由Dell打造的概念筆電Concept Duet，則是採用「Lakefield」架構處理器設計而成，前者預計會在今年中旬過後推出。

預計搭載新一代DL Boost設計
預計搭載新一代DL Boost設計
分享

同樣將採用多核心設計
同樣將採用多核心設計
分享

整合Thunderbolt 4設計
整合Thunderbolt 4設計
分享

同樣也會整合代和「DG1」的Xe顯示架構
同樣也會整合代和「DG1」的Xe顯示架構
分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

DellCESIntel筆電

延伸閱讀

華碩高階NB 上半年問世

英特爾推新一代筆電處理器 還殺進獨顯市場

英特爾第11代處理器 CES亮相

聯傑乙太網路晶片搶攻5G基地台 今年營運看升

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

華碩將ZenBook Duo、VivoBook換上新款Intel第10代Core I系列處理器

2020-01-08 08:56

LG居家人工智慧應用劃分4個等級 將以「家」為中心往外擴展

2020-01-08 09:26

微星更新GE66 Raider及GS66 Stealth電競筆電 攜手數位藝術家Collie Wertz打造限量塗裝

2020-01-08 09:23

Chromebook、雙螢幕與可凹折螢幕 皆將納入Project Athena設計

2020-01-08 09:22

球形機器人管家、用AR訓練身體 三星以科技打造「體驗時代」

2020-01-08 09:14

Sony更新旗下8K電視產品陣容 大師系列OLED電視增小尺寸規格

2020-01-08 09:13

Sony打造概念電動車Vision-S 展示旗下移動安全技術

2020-01-08 09:12

Sony確認PlayStation 5正式商標用字 縮寫以「PS5」為稱

2020-01-08 09:12

LG擴展OLED電視陣容 攜手NVIDIA G-Sync技術增加遊戲體驗

2020-01-08 08:57

黑莓不做手機…跨界電動重機 CES展出還獲獎

2020-01-07 20:25

Sony揭露PS5五大重點功能 估年底上市

2020-01-07 18:03

微星全新旗艦筆電 獲CES創新大獎肯定

2020-01-07 15:47

CES／邊淋浴邊聽歌就靠它！KOHLER推智慧揚聲器蓮蓬頭

2020-01-07 15:02

CES／AI科技耍俏皮 三星陪伴型機器人Ballie 可愛亮相

2020-01-07 13:41

微星CES新品亮相 首款5G電競桌機登場

2020-01-07 09:08

三星實驗室總裁透露 「NEON」是軟體打造的擬真3D人像互動系統

2020-01-07 08:06

宏碁更新ConceptD系列創作者機種 推出兩款變形筆電與專業桌機

2020-01-07 07:59

宏碁更新電競螢幕配件 再次推出55吋巨型螢幕

2020-01-07 07:58

宏碁更新Spin系列翻轉筆電 換上Intel第10代Core i系列處理器

2020-01-07 07:57

宏碁更新Swift 3等機種 證實AMD將揭曉Ryzen 4000系列處理器

2020-01-07 07:56

三星揭曉更多「無邊框」8K QLED電視細節，以AI讓既有內容升頻超高解析度

2020-01-07 07:50

Intel預告效能更高的H系列處理器、首款搭載Core i9處理器的NUC與「Tiger Lake」

2020-01-07 07:46

LG於CES展推全新真8K電視 搭載新一代AI影像處理晶片

2020-01-06 18:59

科技部率28家新創拚商機 前進美國CES電子展

2020-01-06 13:21

工研院搶灘CES Ｍicro LED顯示模組鎖定利基市場

2020-01-06 12:13

CES展登場 點亮IC設計新趨勢

2020-01-06 12:00

美國CES展將登場 三星宏碁搶推新品

2020-01-06 11:59

CES展新科技吸睛 聯發科大秀5G、AI及車載晶片

2020-01-06 11:58

工研院CES 2020秀9大創新AI技術 讓生活更精采有趣

2020-01-06 11:13

三星確認推出「無邊框」8K QLED電視 顯示佔比達99％

2020-01-06 09:01

三星、LG全力角逐！智慧冰箱已成為下個智慧家庭戰場

2020-01-06 08:58

一加手機透露旗下概念手機 將以電致變色技術隱藏相機鏡頭

2020-01-06 08:28

realme X50 5G實機外觀揭曉 確定搭載鏡面背蓋、4鏡頭主相機

2020-01-06 08:27

華為預期推出6nm製程的Kirin 820處理器 Kirin 1020預計下半年推出

2020-01-06 08:25

LG標榜將推出超越8K規範設計的電視產品 涵蓋88吋至65吋

2020-01-05 20:38

三星證實 將在2/11於舊金山揭曉年度旗艦手機

2020-01-05 20:36

自拍鏡頭升級3200萬畫素！三星CES推出「S10 Lite、Note10 Lite」

2020-01-04 13:29

LG將攜手Qualcomm打造全新車載平台Conniro 預計CES 2020亮相

2020-01-04 08:32

LG Display將在CES 2020 展示全新OLED螢幕技術應用場景

2020-01-04 08:28
看更多

熱門文章

Sony揭露PS5五大重點功能 估年底上市

2020-01-07 18:03

Nokia新一代無線藍牙耳機要來了！總續航150小時三千有找

2020-01-07 19:17

黑莓不做手機…跨界電動重機 CES展出還獲獎

2020-01-07 20:25

全台限量1千個！德誼數位「金鼠迎春福袋」抽Gogoro VIVA、iPhone 11

2020-01-07 15:45

微星全新旗艦筆電 獲CES創新大獎肯定

2020-01-07 15:47

5G版iPhone傳2波推出時程 蘋果有意掌握天線封裝

2020-01-07 14:01

CES／邊淋浴邊聽歌就靠它！KOHLER推智慧揚聲器蓮蓬頭

2020-01-07 15:02

realme X50 5G連同大師版一同揭曉 換上全新realme UI操作介面

2020-01-08 08:38

華碩將ZenBook Duo、VivoBook換上新款Intel第10代Core I系列處理器

2020-01-08 08:56

Intel預告第三代Xeon可擴充處理器 強調邊緣運算更加重要

2020-01-08 08:37

2月上市！拍攝、錄影均明顯提昇的EOS 1DX Mark III正式揭曉

2020-01-08 08:36

CES／AI科技耍俏皮 三星陪伴型機器人Ballie 可愛亮相

2020-01-07 13:41

Qualcomm終於進軍自駕車市場 打造Snapdragon Ride運算平台

2020-01-08 08:31

Sony更新旗下8K電視產品陣容 大師系列OLED電視增小尺寸規格

2020-01-08 09:13

微星首款Qualcomm 5G連網晶片電競桌機 同步創作者使用需求推出鍵盤與滑鼠

2020-01-08 08:35

Sony確認PlayStation 5正式商標用字 縮寫以「PS5」為稱

2020-01-08 09:12

瞄準重度玩家 技嘉推世上首款歐姆龍機械軸電競筆電

2020-01-07 15:43

臉書在台推「選舉大聲公」 投票當日發送提醒通知

2020-01-07 18:53

球形機器人管家、用AR訓練身體 三星以科技打造「體驗時代」

2020-01-08 09:14

宏碁發表輕薄筆電 攜手2大處理器廠商

2020-01-07 10:52

Sony打造概念電動車Vision-S 展示旗下移動安全技術

2020-01-08 09:12

網通廠迎CES展 合勤秀WiFi 6中磊推AIoT方案

2020-01-07 16:21

LG擴展OLED電視陣容 攜手NVIDIA G-Sync技術增加遊戲體驗

2020-01-08 08:57

Chromebook、雙螢幕與可凹折螢幕 皆將納入Project Athena設計

2020-01-08 09:22

英特爾推新一代筆電處理器 還殺進獨顯市場

2020-01-07 16:20

不只求硬體競爭 微星更在軟體力拚不同PC使用體驗差異化

2020-01-08 08:32

LG居家人工智慧應用劃分4個等級 將以「家」為中心往外擴展

2020-01-08 09:26

「Tiger Lake」處理器將整合Xe顯示卡、Thunderbolt 4 對應螢幕可凹折機種

2020-01-08 09:21

三星5G手機市占過半 研調：今年市場爆發成長

2020-01-07 13:37

微星更新GE66 Raider及GS66 Stealth電競筆電 攜手數位藝術家Collie Wertz打造限量塗裝

2020-01-08 09:23

圓展推出教學互動控制盒 傳統教室變身智慧未來教室

2020-01-07 18:47

富士山麓造夢田 Toyota智慧城滿足對未來的想像

2020-01-07 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top