Chromebook、雙螢幕與可凹折螢幕 皆將納入Project Athena設計
去年開始推行的Project Athena設計形式筆電，Intel在此次CES 2020展前更宣布將Chromebook納入Project Athena設計驗證，包含華碩推出的Chromebook Flip C436與三星新款Galaxy Chromebook都是以此形式打造。
目前Intel已經認證超過25款Project Athena設計筆電，並且由包含華碩、HP、Dell在內業者推出對應產品。而此次與Google擴大合作，將Chromebook也納入Project Athena設計規範，預期將能讓Project Athena設計筆電數量大幅增加。
Intel預期今年在Windows與Chrome平台將會驗證超過50款符合Project Athena設計筆電，其中包含華碩推出的Chromebook Flip C436與三星新款Galaxy Chromebook都是以此形式打造。
而在接下來的設計中，Intel也預期將使雙螢幕 (dual-screen)設計納入Project Athena設計，並且預期讓此項設計成為全新筆電產品類別，一如2合1形式裝置成為主流筆電設計，Intel預期將可透過左右獨立螢幕，或是藉由單一螢幕凹折使用的筆電設計成為市場主流。
在此之前，Intel其實就已經提出多款應用雙螢幕設計的原型參考設計，此次更由聯想、Dell實際展示以可凹折螢幕打造的筆電產品，其中便是藉由Intel旗下名為「Horseshoe Bend」，並且採用Tiger Lake架構的下一款Core i處理器所打造原型參考設計而成。
目前Project Athena設計將包含以下特性：
- 隨時待命：支援以內建數據晶片連接，並且可透過開啟上蓋、按下按鈕，或是快速指紋識別功能快速喚醒。
- 效能和反應能力：至少搭載Intel Core i5或i7處理器，Intel Core vPro i5或i7處理器，並且具備Intel Dynamic Tuning Technology、大於8GB、雙通道以上記憶體模組，以及大於265GB容量以上的NVMe SSD，包括可採用Intel Optane memory H10選項。
- 適應式智慧：支援諸如遠程語音服務，以及支援OpenVINO設計，相容Ice Lake架構的第10代Intel Core i系列處理器透過DL Boost技術所對應人工智慧應用功能。
- 電池壽命：支援USB-C快速充電、低功耗元件整合及最佳化，同時也支援針對電池效率的協同設計與平台最佳化。
- 連接性：支援Intel Wi-Fi 6 (Gig+)，或是可選Gigabit LTE常時連網功能，另外也能藉由Thunderbolt 3與USB-C快速建立連結。
- 外形尺寸：搭載觸控式螢幕、精準觸控板，以及更多時尚、窄邊框設計的輕薄筆電，或是以2合1形式設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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