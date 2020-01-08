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Chromebook、雙螢幕與可凹折螢幕 皆將納入Project Athena設計

2020-01-08 09:22楊又肇

去年開始推行的Project Athena設計形式筆電，Intel在此次CES 2020展前更宣布將Chromebook納入Project Athena設計驗證，包含華碩推出的Chromebook Flip C436與三星新款Galaxy Chromebook都是以此形式打造。

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目前Intel已經認證超過25款Project Athena設計筆電，並且由包含華碩、HP、Dell在內業者推出對應產品。而此次與Google擴大合作，將Chromebook也納入Project Athena設計規範，預期將能讓Project Athena設計筆電數量大幅增加。

Intel預期今年在Windows與Chrome平台將會驗證超過50款符合Project Athena設計筆電，其中包含華碩推出的Chromebook Flip C436與三星新款Galaxy Chromebook都是以此形式打造。

以Project Athena形式設計，由三星打造的Galaxy Chromeb...
以Project Athena形式設計，由三星打造的Galaxy Chromebook
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而在接下來的設計中，Intel也預期將使雙螢幕 (dual-screen)設計納入Project Athena設計，並且預期讓此項設計成為全新筆電產品類別，一如2合1形式裝置成為主流筆電設計，Intel預期將可透過左右獨立螢幕，或是藉由單一螢幕凹折使用的筆電設計成為市場主流。

在此之前，Intel其實就已經提出多款應用雙螢幕設計的原型參考設計，此次更由聯想、Dell實際展示以可凹折螢幕打造的筆電產品，其中便是藉由Intel旗下名為「Horseshoe Bend」，並且採用Tiger Lake架構的下一款Core i處理器所打造原型參考設計而成。

Intel計畫在Project Athena規範中納入雙螢幕設計
Intel計畫在Project Athena規範中納入雙螢幕設計
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採用兩組獨立觸控螢幕構成的筆電設計
採用兩組獨立觸控螢幕構成的筆電設計
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目前Project Athena設計將包含以下特性：

  • 隨時待命：支援以內建數據晶片連接，並且可透過開啟上蓋、按下按鈕，或是快速指紋識別功能快速喚醒。

  • 效能和反應能力：至少搭載Intel Core i5或i7處理器，Intel Core vPro i5或i7處理器，並且具備Intel Dynamic Tuning Technology、大於8GB、雙通道以上記憶體模組，以及大於265GB容量以上的NVMe SSD，包括可採用Intel Optane memory H10選項。

  • 適應式智慧：支援諸如遠程語音服務，以及支援OpenVINO設計，相容Ice Lake架構的第10代Intel Core i系列處理器透過DL Boost技術所對應人工智慧應用功能。

  • 電池壽命：支援USB-C快速充電、低功耗元件整合及最佳化，同時也支援針對電池效率的協同設計與平台最佳化。

  • 連接性：支援Intel Wi-Fi 6 (Gig+)，或是可選Gigabit LTE常時連網功能，另外也能藉由Thunderbolt 3與USB-C快速建立連結。

  • 外形尺寸：搭載觸控式螢幕、精準觸控板，以及更多時尚、窄邊框設計的輕薄筆電，或是以2合1形式設計。

Project Athena計畫
Project Athena計畫
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目前Project Athena合作夥伴，同時Intel強調此項計畫將是多年發展...
目前Project Athena合作夥伴，同時Intel強調此項計畫將是多年發展項目，並且將與眾多產業鏈串接合作
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Intel計畫讓「Horseshoe Bend」形式的螢幕可凹折筆電成為全新產品...
Intel計畫讓「Horseshoe Bend」形式的螢幕可凹折筆電成為全新產品類別
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聯想藉由「Horseshoe Bend」打造的ThinkPad X1 Fold
聯想藉由「Horseshoe Bend」打造的ThinkPad X1 Fold
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

DellCES螢幕

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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