Chromebook、雙螢幕與可凹折螢幕 皆將納入Project Athena設計

去年開始推行的Project Athena設計形式筆電，Intel在此次CES 2020展前更宣布將Chromebook納入Project Athena設計驗證，包含華碩推出的Chromebook Flip C436與三星新款Galaxy Chromebook都是以此形式打造。

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目前Intel已經認證超過25款Project Athena設計筆電，並且由包含華碩、HP、Dell在內業者推出對應產品。而此次與Google擴大合作，將Chromebook也納入Project Athena設計規範，預期將能讓Project Athena設計筆電數量大幅增加。

Intel預期今年在Windows與Chrome平台將會驗證超過50款符合Project Athena設計筆電，其中包含華碩推出的Chromebook Flip C436與三星新款Galaxy Chromebook都是以此形式打造。

以Project Athena形式設計，由三星打造的Galaxy Chromebook 分享 facebook

而在接下來的設計中，Intel也預期將使雙螢幕 (dual-screen)設計納入Project Athena設計，並且預期讓此項設計成為全新筆電產品類別，一如2合1形式裝置成為主流筆電設計，Intel預期將可透過左右獨立螢幕，或是藉由單一螢幕凹折使用的筆電設計成為市場主流。

在此之前，Intel其實就已經提出多款應用雙螢幕設計的原型參考設計，此次更由聯想、Dell實際展示以可凹折螢幕打造的筆電產品，其中便是藉由Intel旗下名為「Horseshoe Bend」，並且採用Tiger Lake架構的下一款Core i處理器所打造原型參考設計而成。

Intel計畫在Project Athena規範中納入雙螢幕設計 分享 facebook

採用兩組獨立觸控螢幕構成的筆電設計 分享 facebook

目前Project Athena設計將包含以下特性：

隨時待命：支援以內建數據晶片連接，並且可透過開啟上蓋、按下按鈕，或是快速指紋識別功能快速喚醒。

效能和反應能力：至少搭載Intel Core i5或i7處理器，Intel Core vPro i5或i7處理器，並且具備Intel Dynamic Tuning Technology、大於8GB、雙通道以上記憶體模組，以及大於265GB容量以上的NVMe SSD，包括可採用Intel Optane memory H10選項。

適應式智慧：支援諸如遠程語音服務，以及支援OpenVINO設計，相容Ice Lake架構的第10代Intel Core i系列處理器透過DL Boost技術所對應人工智慧應用功能。

電池壽命：支援USB-C快速充電、低功耗元件整合及最佳化，同時也支援針對電池效率的協同設計與平台最佳化。

連接性：支援Intel Wi-Fi 6 (Gig+)，或是可選Gigabit LTE常時連網功能，另外也能藉由Thunderbolt 3與USB-C快速建立連結。

外形尺寸：搭載觸控式螢幕、精準觸控板，以及更多時尚、窄邊框設計的輕薄筆電，或是以2合1形式設計。

Project Athena計畫 分享 facebook

目前Project Athena合作夥伴，同時Intel強調此項計畫將是多年發展項目，並且將與眾多產業鏈串接合作 分享 facebook

Intel計畫讓「Horseshoe Bend」形式的螢幕可凹折筆電成為全新產品類別 分享 facebook

聯想藉由「Horseshoe Bend」打造的ThinkPad X1 Fold 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》