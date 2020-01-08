微星更新GE66 Raider及GS66 Stealth電競筆電 攜手數位藝術家Collie Wertz打造限量塗裝

微星在此次CES 2020展前宣布更新旗下電競筆電，分別推出新款GE66 Raider及GS66 Stealth，同時GE66 Raider更與數位藝術家Collie Wertz合作打造限量塗裝款式。另一方面，微星也同步推出整合人機介面設計的曲面螢幕MEG381CQR，以及另一款採1000R曲度設計的曲面螢幕MAG342CQR，並且針對隨身攜帶使用需求推出小尺寸設計、支援240Hz畫面更新率的IPS螢幕Optix MAG161。

GE66 Raider Collie Wertz合作限量塗裝款式 分享 facebook

其中，新款GE66 Raider將搭載畫面更新率達300Hz的IPS面板，預期會採用Intel第10代H系列Core i系列處理器規格，藉此對應更高運算效能。除此之外，微星也同步更新一樣搭載300Hz畫面更新率的GS66 Stealth，本身則採用僅0.1mm且總計67組葉片構成的風扇模組進行驅熱，同時搭配99.9Whr規格電池對應更長續航時間，並且藉由兩組側邊安裝的被動式震盪單體形成足夠低頻聲音表現。

在與數位藝術家Collie Wertz合作部分，微星則是以新款GE66 Raider為基礎，額外推出以星際飛船為概念設計的限量塗裝款式。

搭載支援300Hz畫面更新率的IPS顯示面板 分享 facebook

分享 facebook

GS66 Stealth 分享 facebook

GE66 Raider 分享 facebook

至於此次同步更新的電競螢幕部分，MEG381CQR搭載可透過轉輪介面進行人機互動的設計，讓使用者能更快透過轉輪操作與小尺寸OLED面板確認主機內部元件狀態，本身則採用Super PVA面板設計，更符合VESA DisplayHDR 600規範。而另一款MAG342CQR則是採用量子點技術打造，支援1000R曲度設計，本身則符合DisplayHDR 400認證。

此外，針對隨身攜帶外接使用需求打造的小尺寸IPS螢幕Optix MAG161，本身支援240Hz畫面更新率，同時實際厚度僅有5mm。

MEG381CQR 分享 facebook

透過轉輪操作切換顯示內容 分享 facebook

MAG342CQR 分享 facebook

Optix MAG161 分享 facebook

Optix MAG161 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》