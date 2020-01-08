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LG居家人工智慧應用劃分4個等級 將以「家」為中心往外擴展

2020-01-08 09:26楊又肇

在持續推行ThinQ人工智慧技術應用後，LG在此次CES 2020期間宣布將人工智慧技術應用劃分4個等級，分別對應「效率 (Efficiency)」、「個人化 (Personalization)」、「推論 (Reasoning)」與「探索 (Exploration)」不同應用層級，同時也計畫將人工智慧應用從居家環境擴展到更大範圍，藉由「到處是家 (Anywhere is Home)」的概念，讓人工智慧技術可以套用在更廣泛領域。

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依照LG說明，旗下規劃的居家人工智慧技術應用，第一階段主要是讓使用者能更方便透過聲控等方式操作家電，第二階段則可更符合個人化使用需求，而在第三階段則是能夠進一步推測使用者實際需求，進而提供合適建議，至於在第四階段則預期能與使用者進行更多互動，並且從中挖掘全新互動模式。

在LG現行推出的智慧連網家電中，目前已經可以實現第一階段到第二階段的人工智慧應用，甚至也會自動識別使用者是否以錯誤方式使用家電產品，並且主動發出警示提醒使用者留意，而在未來布局則預期能讓家電產品與使用者能有更進一步互動，甚至主動提供使用者需要資訊或服務功能。

而在「到處是家」的概念之下，LG預期將使ThinQ人工智慧技術可以擴展到更多應用場景，藉由雲端協同運算、數據分析與人工智慧銜接更多創新應用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控LGCES人工智慧

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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