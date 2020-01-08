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LG擴展OLED電視陣容 攜手NVIDIA G-Sync技術增加遊戲體驗

2020-01-08 08:57楊又肇

日前確定將在CES 2020期間揭曉多款8K OLED電視機種，同時更強調採用相比CTA提出8K電視規範更高設計規格之後，LG在CES 2020展前活動上更宣布推出多款OLED電視機種，其中包含增加48吋規格的OLED電視機種，更與NVIDIA合作在旗下電視產品納入支援G-Sync抗畫面撕裂技術，讓使用者能直接藉由電視連接PC遊玩遊戲，並且維持穩定畫面輸出顯示效果。

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在此次更新機種裡，除了先前已經對外揭曉的OLED ZX 8K系列OLED電視，以及NanoCell系列電視機種，LG還額外更新旗下Gallery系列電視機種，藉由僅有20毫米厚度與極窄邊框設計，並且加入全新WX Wallpaper系列輕薄機種。

而此次在OLED電視產品新增48吋規格，並且與NVIDIA G-Sync抗畫面撕裂技術合作，更讓使用者能將LG旗下12款不同尺寸的OLED電視與PC裝置連接，藉此對應畫面尺寸更大，同時可維持穩定畫面輸出顯示的遊戲體驗。

此外，新款OLED電視也將加入Dolby Vision IQ、Dolby Vision HDR在內顯示技術，藉此呈現更真實色彩表現。

與NVIDIA合作G-Sync抗畫面撕裂技術
與NVIDIA合作G-Sync抗畫面撕裂技術
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新款OLED電視加入支援Dolby Vision IQ、Dolby Vision...
新款OLED電視加入支援Dolby Vision IQ、Dolby Vision HDR在內顯示技術
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LG擴展旗下OLED電視陣容
LG擴展旗下OLED電視陣容
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新款WX Gallery系列，採用更薄機身與極窄邊框設計
新款WX Gallery系列，採用更薄機身與極窄邊框設計
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CESOLEDLG

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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