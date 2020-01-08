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華碩將ZenBook Duo、VivoBook換上新款Intel第10代Core I系列處理器

2020-01-08 08:56楊又肇

在此次CES 2020中，華碩不意外地也將旗下筆電系列產品換上Intel第10代Core i系列處理器，包含去年在Computex 2019期間揭曉的ZenBook Duo，以及新款VivoBook系列與新款Chromebook Flip C436都會採用新款處理器規格。

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此次更新主要讓華碩去年推出機種更換新款處理器，因此在新款ZenBook Duo仍維持採用14吋Full HD解析度、不支援觸控的LCD面板，以及12.6吋、同為Full HD解析度規格的觸控螢幕設計。

使用者可將主螢幕上的畫面「釘選」在第二螢幕上，或是將第二螢幕做為主螢幕的延伸顯示範圍，或是透過上下螢幕執行不同應用程式，甚至可將常用應用程式加入ScreenPad Plus功能裡的快速選單內，方便日後透過觸控方式快速呼叫。

而新款VivoBook系列也同樣換上Intel第10代Core i系列處理器，並且加入支援Wi-Fi 6與NVIDIA獨立顯示卡選項，並且從樣對應多彩外型設計。

此次更新機種則包含VivoBook S13、VivoBook S14與VivoBook S15，以及VivoBook 13、VivoBook 14與VivoBook 15，前者預期提供粉金、銀、黑三款配色，預計在今年第一季至第二季之間推出，後者則預計在今年第二季推出。

至於新款Chromebook Flip C436同樣換上第10代Core i系列處理器，最高更可選擇Core i7規格，並且在電源按鍵整合指紋識別功能，預計會在今年3月推出。

VivoBook S系列
VivoBook S系列
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VivoBook系列
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Chromebook Flip C436
Chromebook Flip C436
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES華碩ZenBook

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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