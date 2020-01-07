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黑莓不做手機…跨界電動重機 CES展出還獲獎

2020-01-07 20:25INSIDE

黑莓和 Damon Motorcycles 合作推出了電動重機，並且在黑莓的 CES 攤位上展出。

BlackBerry
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政商要角人手一支黑莓機的日子已經遠去，密密麻麻的鍵盤最終還是被推陳出新的觸控螢幕給取代，而 2017 年黑莓 BlackBerry 這個品牌賣給了中國的 TCL 集團後，又在 2019 年宣布停產手機，將手機業務轉售給印尼公司。

而這次在 CES，黑莓推出嶄新的嘗試：在自己的攤位展出了一台運動型電動重機！這台重機是和 Damon 機車合作，黑莓主要負責基於 BlackBerry QNX 的輔助駕駛警示系統。展場不只可以近距離看到這台新車，還有提供虛擬道路騎乘，讓觀展者體驗。

根據黑莓，他們的輔助駕駛系統採用感應器、雷達和攝影機和環景攝影機分析機車的動作，以及路上的狀況，並且提供警示避免碰撞。黑莓稱這將是「市場上最安全和先進的電動重機。」

同時在今天，Hypersport 得到了 CES 2020 的最佳創新獎（Best Innovation Award）。

限定版的 Hypersport 於美國時間 1/7 稍晚在 CES 現場與官網開放預訂，不過詳細價格與上市時間仍未公布。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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