親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

印度大學戰爭：打學生很會，抓暴徒不行的德里警察

張善政、李婉鈺選戰策略相同！催票姓名學 高手才懂

三星實驗室總裁透露 「NEON」是軟體打造的擬真3D人像互動系統

2020-01-07 08:06楊又肇

三星「STAR」實驗室總裁暨執行長Pranav Mistry稍早在Twitter透露，日前有不少消息的「NEON」確實是一款以Core R3軟體打造的擬真3D人像互動系統，而稍早釋出影片內容更顯示三星預計將此類系統應用於更多商用領域。

分享

即便目前的擬真3D技術已經可以創造相當真實人像，甚至也能藉由人工智慧從諸多人像照片挑選特徵創造全新臉譜，但實際要套用在自然互動影片的話，多半還是難以呈現諸如一點點的眼神，或是唇部、手勢等無意識的細微肢體動作。

而顯然三星準備在CES 2020期間展示的自然的「NEON」，便是希望改變上述情況，讓3D人像可以更加真實且自然。

分享

分享

從Pranav Mistry稍早透露影像，可以確認「NEON」是一款透過影像捕捉真實人臉，甚至能夠記錄全身姿體內容，並且透過名為Core R3軟體打造的擬真3D人像互動系統。而從稍早在reddit論壇曝光影片內容 (目前已經被取下)，更顯示「NEON」可以呈現不同人種、性別，甚至不同外型特徵，並且可以賦予細微的肢體語言呈現效果。

與Bixby不同，「NEON」主要是呈現自然互動人像，意味不僅能與Bixby數位助理服務串接，甚至可以與其他人工智慧系統或語音互動系統整合，並且能應用在不同企業、服務接待，或是內容介紹等使用場景，讓使用者在與人工智慧系統互動時，可以有更真實的感受。

除了讓人機互動可以變得更加自然，此項技術或許也會套用在未來電影內容拍攝，藉此讓3D創作人物能夠更加真實演出。

三星並非第一個投入此類技術發展的公司，例如先前由EPIC Games與騰訊、3Lateral、Cubic Motion與Vicon合作打造的《Meet Siren》，最主要便是運用圖像捕捉技術，並且透過人工智慧技術輔助渲染，並且配合Unreal Emgine 4引擎即時呈現數位化的中國女演員姜冰潔 (Ashely)。

另外，日本數字藝術家石川晃之和石川友香也曾藉由3D CG技術打造相當擬真的女子高中生「Saya」，目前也開始投入擬真3D影片形式製作，並且透過人工智慧學習人類各類情感表情表徵，藉此呈現自然肢體語言，令人產生更真實的互動感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES三星

延伸閱讀

科技部率28家新創拚商機 前進美國CES電子...

三星、LG全力角逐！智慧冰箱已成為下個智慧家...

LG標榜將推出超越8K規範設計的電視產品 涵...

科技教育扎根 教部短片邀師生現身說法

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

Intel預告效能更高的H系列處理器、首款搭載Core i9處理器的NUC與「Tiger Lake」

2020-01-07 07:46

宏碁更新ConceptD系列創作者機種 推出兩款變形筆電與專業桌機

2020-01-07 07:59

宏碁更新電競螢幕配件 再次推出55吋巨型螢幕

2020-01-07 07:58

宏碁更新Spin系列翻轉筆電 換上Intel第10代Core i系列處理器

2020-01-07 07:57

宏碁更新Swift 3等機種 證實AMD將揭曉Ryzen 4000系列處理器

2020-01-07 07:56

三星揭曉更多「無邊框」8K QLED電視細節，以AI讓既有內容升頻超高解析度

2020-01-07 07:50

LG於CES展推全新真8K電視 搭載新一代AI影像處理晶片

2020-01-06 18:59

科技部率28家新創拚商機 前進美國CES電子展

2020-01-06 13:21

工研院搶灘CES Ｍicro LED顯示模組鎖定利基市場

2020-01-06 12:13

CES展登場 點亮IC設計新趨勢

2020-01-06 12:00

美國CES展將登場 三星宏碁搶推新品

2020-01-06 11:59

CES展新科技吸睛 聯發科大秀5G、AI及車載晶片

2020-01-06 11:58

工研院CES 2020秀9大創新AI技術 讓生活更精采有趣

2020-01-06 11:13

三星確認推出「無邊框」8K QLED電視 顯示佔比達99％

2020-01-06 09:01

三星、LG全力角逐！智慧冰箱已成為下個智慧家庭戰場

2020-01-06 08:58

一加手機透露旗下概念手機 將以電致變色技術隱藏相機鏡頭

2020-01-06 08:28

realme X50 5G實機外觀揭曉 確定搭載鏡面背蓋、4鏡頭主相機

2020-01-06 08:27

華為預期推出6nm製程的Kirin 820處理器 Kirin 1020預計下半年推出

2020-01-06 08:25

LG標榜將推出超越8K規範設計的電視產品 涵蓋88吋至65吋

2020-01-05 20:38

三星證實 將在2/11於舊金山揭曉年度旗艦手機

2020-01-05 20:36

自拍鏡頭升級3200萬畫素！三星CES推出「S10 Lite、Note10 Lite」

2020-01-04 13:29

LG將攜手Qualcomm打造全新車載平台Conniro 預計CES 2020亮相

2020-01-04 08:32

LG Display將在CES 2020 展示全新OLED螢幕技術應用場景

2020-01-04 08:28

三星將於CES再推一款親民價位OLED筆電 Galaxy Book Flex Alpha

2020-01-04 08:09

再傳PlayStation 5將完整相容舊作 可能在CES 2020透露細節

2020-01-04 08:01

Galaxy S10 Lite、Galaxy Note 10 Lite同步亮相！確定在CES 2020展出

2020-01-04 07:57

AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、Ryzen 4000系列APU

2020-01-03 12:28
看更多

熱門文章

LINE更新！正式支援iPhone深色模式了

2020-01-06 17:51

三星確認推出「無邊框」8K QLED電視 顯示佔比達99％

2020-01-06 09:01

電動車找不到充電站？車商們開發「移動式充電機器人」解決這個問題

2020-01-07 08:01

CES展登場 點亮IC設計新趨勢

2020-01-06 12:00

加上6GHz頻段連接資源 Wi-Fi聯盟將推動Wi-Fi 6E技術規範

2020-01-06 08:52

動眼看／最高可安裝Core i9處理器、獨立顯示卡的Intel Ghost Canyon NUC

2020-01-07 08:07

Siri可遙控了！IKEA智慧窗簾終於支援Apple HomeKit

2020-01-06 21:48

終於！AirPods充電盒 可免費雷射鐫刻表情符號

2020-01-06 22:30

VMware強調「上雲」帶動數位轉型重要性 邊緣運算將有更大發展潛能

2020-01-06 09:07

三星實驗室總裁透露 「NEON」是軟體打造的擬真3D人像互動系統

2020-01-07 08:06

【心得分享】UPS不斷電系統 電池壞了怎麼辦？

2020-01-06 22:01

工研院搶灘CES Ｍicro LED顯示模組鎖定利基市場

2020-01-06 12:13

美國新法將上路 避免人工智慧等敏感技術落入中國等國家手裡

2020-01-07 08:03

CES展新科技吸睛 聯發科大秀5G、AI及車載晶片

2020-01-06 11:58

工研院CES 2020秀9大創新AI技術 讓生活更精采有趣

2020-01-06 11:13

三星終於將旗下Odyssey電競品牌用於螢幕產品 推出兩款電競曲面螢幕

2020-01-06 08:54

三星、LG全力角逐！智慧冰箱已成為下個智慧家庭戰場

2020-01-06 08:58

Intel預告效能更高的H系列處理器、首款搭載Core i9處理器的NUC與「Tiger Lake」

2020-01-07 07:46

美國CES展將登場 三星宏碁搶推新品

2020-01-06 11:59

科技部率28家新創拚商機 前進美國CES電子展

2020-01-06 13:21

LG於CES展推全新真8K電視 搭載新一代AI影像處理晶片

2020-01-06 18:59

引發諸多爭議！影響零工經濟的加州AB5法案可能面臨調整

2020-01-06 09:05

三星揭曉更多「無邊框」8K QLED電視細節，以AI讓既有內容升頻超高解析度

2020-01-07 07:50

The Frame電視多了32吋、75吋版本 直向播放The Sero系列電視今年跨入全球市場

2020-01-07 07:49

宏碁更新ConceptD系列創作者機種 推出兩款變形筆電與專業桌機

2020-01-07 07:59

NVIDIA攜手華碩 推出首款支援360Hz畫面更新率電競螢幕

2020-01-07 07:54

宏碁更新Swift 3等機種 證實AMD將揭曉Ryzen 4000系列處理器

2020-01-07 07:56

CES展 三星全面擴充MicroLED、QLED 8K等產品

2020-01-06 19:00

宏碁更新Spin系列翻轉筆電 換上Intel第10代Core i系列處理器

2020-01-07 07:57

宏碁更新電競螢幕配件 再次推出55吋巨型螢幕

2020-01-07 07:58

三星The Wall系列電視增加四種拼接尺寸 皆有零極限邊框設計

2020-01-07 07:53

三星CES推出創新生活家電 搭載全新技術的模組化產品

2020-01-06 19:51

美國消費性電子產品支出大增 今年可望再創新高

2020-01-06 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top