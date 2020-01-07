三星實驗室總裁透露 「NEON」是軟體打造的擬真3D人像互動系統

三星「STAR」實驗室總裁暨執行長Pranav Mistry稍早在Twitter透露，日前有不少消息的「NEON」確實是一款以Core R3軟體打造的擬真3D人像互動系統，而稍早釋出影片內容更顯示三星預計將此類系統應用於更多商用領域。

分享 facebook

即便目前的擬真3D技術已經可以創造相當真實人像，甚至也能藉由人工智慧從諸多人像照片挑選特徵創造全新臉譜，但實際要套用在自然互動影片的話，多半還是難以呈現諸如一點點的眼神，或是唇部、手勢等無意識的細微肢體動作。

而顯然三星準備在CES 2020期間展示的自然的「NEON」，便是希望改變上述情況，讓3D人像可以更加真實且自然。

分享 facebook

分享 facebook

從Pranav Mistry稍早透露影像，可以確認「NEON」是一款透過影像捕捉真實人臉，甚至能夠記錄全身姿體內容，並且透過名為Core R3軟體打造的擬真3D人像互動系統。而從稍早在reddit論壇曝光影片內容 (目前已經被取下)，更顯示「NEON」可以呈現不同人種、性別，甚至不同外型特徵，並且可以賦予細微的肢體語言呈現效果。

與Bixby不同，「NEON」主要是呈現自然互動人像，意味不僅能與Bixby數位助理服務串接，甚至可以與其他人工智慧系統或語音互動系統整合，並且能應用在不同企業、服務接待，或是內容介紹等使用場景，讓使用者在與人工智慧系統互動時，可以有更真實的感受。

除了讓人機互動可以變得更加自然，此項技術或許也會套用在未來電影內容拍攝，藉此讓3D創作人物能夠更加真實演出。

三星並非第一個投入此類技術發展的公司，例如先前由EPIC Games與騰訊、3Lateral、Cubic Motion與Vicon合作打造的《Meet Siren》，最主要便是運用圖像捕捉技術，並且透過人工智慧技術輔助渲染，並且配合Unreal Emgine 4引擎即時呈現數位化的中國女演員姜冰潔 (Ashely)。

另外，日本數字藝術家石川晃之和石川友香也曾藉由3D CG技術打造相當擬真的女子高中生「Saya」，目前也開始投入擬真3D影片形式製作，並且透過人工智慧學習人類各類情感表情表徵，藉此呈現自然肢體語言，令人產生更真實的互動感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》