宏碁更新Spin系列翻轉筆電 換上Intel第10代Core i系列處理器

在此次CES 2020期間，宏碁宣布更新旗下Spin系列筆電產品，並且換上Intel第10代Core i系列處理器。

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新款Spin 3換上Intel第10代Core i系列處理器，規格包含Core i5-1035G4、Core i5-1035G1與Core i3-1005G1，而Spin 5則分別採用Core i5-1035G4及Core i7-1965G7處理器規格，並且採用最高16GB記憶體，以及256GB、512GB或1TB儲存容量，另外也支援2 x 2 MIMO天線設計的Wi-Fi 6、藍牙5.0、DTS Audio聲音輸出與雙擴音喇叭設計。

而Spin 3採用14吋、16:9顯示比例的IPS HD LCD螢幕，支援多點觸控與手寫筆功能，Spin 5則搭載13.5吋、2K解析度設計的IPS LCD螢幕，同樣支援多點觸控與手寫筆設計，同時相比去年推行款式，此次推行機種將採用更窄邊框設計，同時機身也相對輕薄。

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至於連接埠方面，Spin 3僅提供一組支援Thunderbolt 3的USB-C，另外則搭配2組USB-A 3.1、1組HDMI輸出與3.5mm耳機孔，Spin 3則提供兩組支援Thunderbolt 3的USB-C、兩組USB-A 3.1，以及一組對應HDCP輸出的HDMI 2.0，另外則搭載一組micro SD讀卡機。

電池續航表現方面，Spin 3可支援12小時續航表現，而Spin 5則可對應15小時左右。

不過，原本支援亞馬遜Alexa數位助理部分，在此次更新機種似乎取消，僅支援微軟Cortana數位助理服務。

建議售價部分，Spin 3預計以699美元價格於4月推出，而Spin 5則預計以899美元價格於6月推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》