宏碁更新電競螢幕配件 再次推出55吋巨型螢幕

去年推出43吋Predator大型電競螢幕CG437K P，宏碁此次在CES 2020更進一步推出尺寸增加至55吋的電競螢幕CG552K，並且採用4K OLED螢幕面板，更支援120Hz畫面更新率與NVIDIA G-Sync抗畫面撕裂設計。

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此外，CG552K更加入可自動針對環境光源進行識別，即可自動隨著不同環境光源調整螢幕亮度，螢幕本身則支援98.5%的DCI-P3色彩表現。而在連接埠方面DCI-P3顏色表現，CG552K則是分別採用3組HDMI 2.0、2組DisplayPort v1.4，以及1組USB-C與2組USB-A，本身則配置兩組10W擴音器。

這次同步推出的顯示器，還包含Predator X32與Predator X38，前者對應32吋、4K解析度與144Hz畫面更新率，另外也支援NVIDIA G-Sync Ultimate畫面抗撕裂顯示效果，更藉由支援1440 nits亮度支援DisplayHDR 1400認證，並且可透過3組HDMI 2.0、單組DisplayPort 1.4，以及4組USB-C連接，本身也內建兩組4W功率喇吧。

至於Predator X38則採用37.5吋曲面螢幕設計，對應UWQHD+ (3840 x 1600)解析度與NVIDIA G-Sync顯示技術，本身則符合DisplayHDR 400認證，更新率更可達175Hz，而反應時間僅為1豪秒，分別內建HDMI 2.0與DisplaySport 1.4，以及包含USB-C連接能力。

建議售價方面，CG552K將以2999美元價格銷售，預計會在今年第三季推出，而Predator X38建議售價則是2399美元，預計在今年4月推出，而Predator X32則預計在今年第二季推出，建議售價為3599美元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》