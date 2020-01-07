宏碁更新ConceptD系列創作者機種 推出兩款變形筆電與專業桌機

針對創作者需求推行的ConceptD系列機種，宏碁在此次CES 2020期間宣布增加兩款筆電機種，分別為ConceptD 7 Ezel與ConceptD 7 Ezel Pro，而桌機部分則是增加ConceptD 700。

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ConceptD 7 Ezel與ConceptD 7 Ezel Pro均採用螢幕可翻轉設計，類似設計則是出現在先前推出的ConceptD 9，分別可對應筆電、平板、展示與站立模式。

兩者均搭載15.6吋、符合Pantone色調設計的4K觸控螢幕，兩者最大差異在於內建顯示卡規格不同，ConceptD 7 Ezel搭載NVIDIA Geforce RTX 2060或Geforce RTX 2080 Ti，並且採用Intel第10代Core i處理器，後者則採用Quadro RTX Studio專業繪圖卡，並且可採用Xeon等級處理器。

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而桌機部分則推出新款ConceptD 700，分別換上Xeon E等級處理器與NVIDIA Quadro RTX 400專業繪圖卡，並且透過三風扇系統進行散熱，同時也透過前端進風口帶進更多冷空氣，藉此降低機殼內部熱度，另外也能降低整體運作時的聲噪表現。

新款ConceptD 7 Ezel建議售價為2699美元起跳，ConceptD 7 Ezel Pro建議售價則從3099美元起跳，而ConceptD 700建議售價則尚未確認。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》