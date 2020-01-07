宏碁更新Swift 3等機種 證實AMD將揭曉Ryzen 4000系列處理器

在宏碁公布一系列更新機種中，確定將在新款Swift 3 14吋機種採用AMD即將揭曉的新款Ryzen 4000系列行動處理器，亦即證實AMD接下來確定會在CES 2020展前活動揭曉代號「Renoir (雷諾瓦)」的全新APU產品。

Nitro 5 分享 facebook

在此次更新的Swift系列機種，宏碁分別推出採用Intel第10代Core i處理器的Swift 3 13.5吋，而14吋機種則確定採用新款Ryzen 4000系列行動處理器，兩者重量均介於1.2公斤左右，同時僅有1.6公分左右厚度，其中採用Intel處理器規格版本強調電池續航表現可達16小時，但採用AMD處理器規格版本則僅強調搭載0.55公分的窄邊框設計。

而針對一般大眾與學生使用需求推出的TravelMate系列筆電，此次則是分別推出TravelMate P6、TravelMate P215與TravelMate P214，三款筆電均搭載Intel第10代Core i7規格處理器，但僅TravelMate P6額外搭載NVIDIA MX250顯示卡，並且維持1.1公斤機身重量與最長可達23小時電池續航表現，更支援快速充電。

包含TravelMate P215與TravelMate P214均支援美國軍規MIL-STD 810G防護設計，前者採用15吋螢幕，後者則採用14吋設計，兩款筆電最長電池續航時間均為13小時。

至於「輕量」電競筆電產品部分，宏碁則是在新款Nitro 5採用AMD Ryzen 7 3750H或Ryzen 5 3550H處理器，但是配置NVIDIA GeForce GTX 1650或GeForce GTX 1050 Ti顯示卡，並且採用支援144Hz畫面更新率的15.6吋Full HD IPS螢幕。

左起：Swift 3、TravelMate P214與TravelMate P215 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》