三星揭曉更多「無邊框」8K QLED電視細節，以AI讓既有內容升頻超高解析度

在先前確認將推出「無邊框」設計，同時顯示佔比達99%的8K QLED電視之後，三星在CES 2020展前活動上進一步公布更多細節，其中包含型號確實為Q950TS，並且採用8K解析度QLED顯示面板打造，同時對應8K協會提出的「8KA Certified」認證，以及美國消費技術協會 (CTA)提出的8K Ultra HD顯示規範。

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Q950TS將採用75吋設計，並且以「無邊框」形式視覺呈現，本身採用可藉由人工智慧技術將畫面升頻至8K解析度，並且以清晰畫質呈現的量子處理器8K (Quantum Processor 8K)，本身作業系統同樣以Tizen打造。

而除了對應8K解析度內容播放，透過名為「適應畫面 (Adaptive Picture)」功能隨著環境光源自動調整螢幕亮度與對比，讓使用者不必隨著室內光源變化手動調整電視螢幕亮度等設定，或是開啟室內燈光避免過亮等情況。

同時，藉由人工智慧技術整合，更可透過率先對應亞馬遜Prime Video服務最佳化的「AI ScaleNet」功能，讓串流影音能更流暢播放，同時所有2020年款QLED 8K都將加入支援YouTube服務採用的8K AV1編碼格式播放功能。

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聲音部分，則是透過「OTS+ (Object Tracking Sound Plus)」技術識別畫面中的物件移動方式，藉此讓電視播放聲音能更有立體生動感覺，並且透過5.1聲道方式播放真實場景聲音，另外也能藉由「Q-Symphony」技術讓電視與外接soundbar單體式喇叭能發出最佳化聲音效果，最高可設置9.1.4組聲道輸出效果。

至於針對畫面中的人聲表現方面，則是會透過AVA (Active Voice Amplifier)技術，讓人聲部分能以主動放大效果呈現，不致於重要人聲對白內容被其他聲音蓋過。

另外，全系列8K機種也均支援YouTube採用的AV1編碼播放功能，藉此對應相容更多內容播放來源。

除了同樣透過人工智慧技術，藉由Universal Guide功能讓使用者更容易找到合適觀看內容，此次新款Smart TV系列更加入可觀看全球120組免費電視頻道內容的TV Plus服務，目前分別收錄CBSN電視頻道、Yahoo財經頻道、A&E Networks提供Lively Place頻道，以及包含Bon Appétit、VEVO、Outside TV+在內頻道內容。

觀看功能部分則可透過分割畫面，或是子母畫面同時觀看兩組電視頻道內容，甚至透過Tap View功能直接將三星手機上的內容投放到電視畫面觀看。

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而在居家智慧連動方面，新款連網電視可以透過Digital Butler功能控制家中以Wi-Fi或藍牙連接設備，甚至也能直接操作未與網路連接的裝置，同時除了支援三星自家數位助理服務Bixby，新款連網電視更支援亞馬遜Alexa、Google Assistant連動，並且能使連網電視成為居家中控設備。

另一方面，三星此次也將旗下Health app與連網電視整合，讓使用者能在觀看電視之餘確認自身健康狀態，並且能直接與手機上的健身內容連動，透過電視更大畫面播放健身訓練內容，讓使用者藉此進行健身運動，目前合作內容包含Calm、FitPlan、Jillian Michaels、Echelon、Obe Fitness，以及Barre 3在內訓練內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》