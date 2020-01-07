親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

印度大學戰爭：打學生很會，抓暴徒不行的德里警察

張善政、李婉鈺選戰策略相同！催票姓名學 高手才懂

三星揭曉更多「無邊框」8K QLED電視細節，以AI讓既有內容升頻超高解析度

2020-01-07 07:50楊又肇

在先前確認將推出「無邊框」設計，同時顯示佔比達99%的8K QLED電視之後，三星CES 2020展前活動上進一步公布更多細節，其中包含型號確實為Q950TS，並且採用8K解析度QLED顯示面板打造，同時對應8K協會提出的「8KA Certified」認證，以及美國消費技術協會 (CTA)提出的8K Ultra HD顯示規範。

分享

Q950TS將採用75吋設計，並且以「無邊框」形式視覺呈現，本身採用可藉由人工智慧技術將畫面升頻至8K解析度，並且以清晰畫質呈現的量子處理器8K (Quantum Processor 8K)，本身作業系統同樣以Tizen打造。

而除了對應8K解析度內容播放，透過名為「適應畫面 (Adaptive Picture)」功能隨著環境光源自動調整螢幕亮度與對比，讓使用者不必隨著室內光源變化手動調整電視螢幕亮度等設定，或是開啟室內燈光避免過亮等情況。

同時，藉由人工智慧技術整合，更可透過率先對應亞馬遜Prime Video服務最佳化的「AI ScaleNet」功能，讓串流影音能更流暢播放，同時所有2020年款QLED 8K都將加入支援YouTube服務採用的8K AV1編碼格式播放功能。

分享

聲音部分，則是透過「OTS+ (Object Tracking Sound Plus)」技術識別畫面中的物件移動方式，藉此讓電視播放聲音能更有立體生動感覺，並且透過5.1聲道方式播放真實場景聲音，另外也能藉由「Q-Symphony」技術讓電視與外接soundbar單體式喇叭能發出最佳化聲音效果，最高可設置9.1.4組聲道輸出效果。

至於針對畫面中的人聲表現方面，則是會透過AVA (Active Voice Amplifier)技術，讓人聲部分能以主動放大效果呈現，不致於重要人聲對白內容被其他聲音蓋過。

另外，全系列8K機種也均支援YouTube採用的AV1編碼播放功能，藉此對應相容更多內容播放來源。

除了同樣透過人工智慧技術，藉由Universal Guide功能讓使用者更容易找到合適觀看內容，此次新款Smart TV系列更加入可觀看全球120組免費電視頻道內容的TV Plus服務，目前分別收錄CBSN電視頻道、Yahoo財經頻道、A&E Networks提供Lively Place頻道，以及包含Bon Appétit、VEVO、Outside TV+在內頻道內容。

觀看功能部分則可透過分割畫面，或是子母畫面同時觀看兩組電視頻道內容，甚至透過Tap View功能直接將三星手機上的內容投放到電視畫面觀看。

分享

而在居家智慧連動方面，新款連網電視可以透過Digital Butler功能控制家中以Wi-Fi或藍牙連接設備，甚至也能直接操作未與網路連接的裝置，同時除了支援三星自家數位助理服務Bixby，新款連網電視更支援亞馬遜Alexa、Google Assistant連動，並且能使連網電視成為居家中控設備。

另一方面，三星此次也將旗下Health app與連網電視整合，讓使用者能在觀看電視之餘確認自身健康狀態，並且能直接與手機上的健身內容連動，透過電視更大畫面播放健身訓練內容，讓使用者藉此進行健身運動，目前合作內容包含Calm、FitPlan、Jillian Michaels、Echelon、Obe Fitness，以及Barre 3在內訓練內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES三星電視YouTube

延伸閱讀

三星2020 QLED 8K TV 將於CE...

科技部率28家新創拚商機 前進美國CES電子...

美國CES展將登場 三星宏碁搶推新品

三星確認推出「無邊框」8K QLED電視 顯...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

Intel預告效能更高的H系列處理器、首款搭載Core i9處理器的NUC與「Tiger Lake」

2020-01-07 07:46

三星實驗室總裁透露 「NEON」是軟體打造的擬真3D人像互動系統

2020-01-07 08:06

宏碁更新ConceptD系列創作者機種 推出兩款變形筆電與專業桌機

2020-01-07 07:59

宏碁更新電競螢幕配件 再次推出55吋巨型螢幕

2020-01-07 07:58

宏碁更新Spin系列翻轉筆電 換上Intel第10代Core i系列處理器

2020-01-07 07:57

宏碁更新Swift 3等機種 證實AMD將揭曉Ryzen 4000系列處理器

2020-01-07 07:56

LG於CES展推全新真8K電視 搭載新一代AI影像處理晶片

2020-01-06 18:59

科技部率28家新創拚商機 前進美國CES電子展

2020-01-06 13:21

工研院搶灘CES Ｍicro LED顯示模組鎖定利基市場

2020-01-06 12:13

CES展登場 點亮IC設計新趨勢

2020-01-06 12:00

美國CES展將登場 三星宏碁搶推新品

2020-01-06 11:59

CES展新科技吸睛 聯發科大秀5G、AI及車載晶片

2020-01-06 11:58

工研院CES 2020秀9大創新AI技術 讓生活更精采有趣

2020-01-06 11:13

三星確認推出「無邊框」8K QLED電視 顯示佔比達99％

2020-01-06 09:01

三星、LG全力角逐！智慧冰箱已成為下個智慧家庭戰場

2020-01-06 08:58

一加手機透露旗下概念手機 將以電致變色技術隱藏相機鏡頭

2020-01-06 08:28

realme X50 5G實機外觀揭曉 確定搭載鏡面背蓋、4鏡頭主相機

2020-01-06 08:27

華為預期推出6nm製程的Kirin 820處理器 Kirin 1020預計下半年推出

2020-01-06 08:25

LG標榜將推出超越8K規範設計的電視產品 涵蓋88吋至65吋

2020-01-05 20:38

三星證實 將在2/11於舊金山揭曉年度旗艦手機

2020-01-05 20:36

自拍鏡頭升級3200萬畫素！三星CES推出「S10 Lite、Note10 Lite」

2020-01-04 13:29

LG將攜手Qualcomm打造全新車載平台Conniro 預計CES 2020亮相

2020-01-04 08:32

LG Display將在CES 2020 展示全新OLED螢幕技術應用場景

2020-01-04 08:28

三星將於CES再推一款親民價位OLED筆電 Galaxy Book Flex Alpha

2020-01-04 08:09

再傳PlayStation 5將完整相容舊作 可能在CES 2020透露細節

2020-01-04 08:01

Galaxy S10 Lite、Galaxy Note 10 Lite同步亮相！確定在CES 2020展出

2020-01-04 07:57

AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、Ryzen 4000系列APU

2020-01-03 12:28
看更多

熱門文章

LINE更新！正式支援iPhone深色模式了

2020-01-06 17:51

三星確認推出「無邊框」8K QLED電視 顯示佔比達99％

2020-01-06 09:01

電動車找不到充電站？車商們開發「移動式充電機器人」解決這個問題

2020-01-07 08:01

CES展登場 點亮IC設計新趨勢

2020-01-06 12:00

加上6GHz頻段連接資源 Wi-Fi聯盟將推動Wi-Fi 6E技術規範

2020-01-06 08:52

動眼看／最高可安裝Core i9處理器、獨立顯示卡的Intel Ghost Canyon NUC

2020-01-07 08:07

Siri可遙控了！IKEA智慧窗簾終於支援Apple HomeKit

2020-01-06 21:48

終於！AirPods充電盒 可免費雷射鐫刻表情符號

2020-01-06 22:30

VMware強調「上雲」帶動數位轉型重要性 邊緣運算將有更大發展潛能

2020-01-06 09:07

三星實驗室總裁透露 「NEON」是軟體打造的擬真3D人像互動系統

2020-01-07 08:06

【心得分享】UPS不斷電系統 電池壞了怎麼辦？

2020-01-06 22:01

工研院搶灘CES Ｍicro LED顯示模組鎖定利基市場

2020-01-06 12:13

美國新法將上路 避免人工智慧等敏感技術落入中國等國家手裡

2020-01-07 08:03

CES展新科技吸睛 聯發科大秀5G、AI及車載晶片

2020-01-06 11:58

工研院CES 2020秀9大創新AI技術 讓生活更精采有趣

2020-01-06 11:13

三星終於將旗下Odyssey電競品牌用於螢幕產品 推出兩款電競曲面螢幕

2020-01-06 08:54

三星、LG全力角逐！智慧冰箱已成為下個智慧家庭戰場

2020-01-06 08:58

Intel預告效能更高的H系列處理器、首款搭載Core i9處理器的NUC與「Tiger Lake」

2020-01-07 07:46

美國CES展將登場 三星宏碁搶推新品

2020-01-06 11:59

科技部率28家新創拚商機 前進美國CES電子展

2020-01-06 13:21

LG於CES展推全新真8K電視 搭載新一代AI影像處理晶片

2020-01-06 18:59

引發諸多爭議！影響零工經濟的加州AB5法案可能面臨調整

2020-01-06 09:05

三星揭曉更多「無邊框」8K QLED電視細節，以AI讓既有內容升頻超高解析度

2020-01-07 07:50

The Frame電視多了32吋、75吋版本 直向播放The Sero系列電視今年跨入全球市場

2020-01-07 07:49

宏碁更新ConceptD系列創作者機種 推出兩款變形筆電與專業桌機

2020-01-07 07:59

NVIDIA攜手華碩 推出首款支援360Hz畫面更新率電競螢幕

2020-01-07 07:54

宏碁更新Swift 3等機種 證實AMD將揭曉Ryzen 4000系列處理器

2020-01-07 07:56

CES展 三星全面擴充MicroLED、QLED 8K等產品

2020-01-06 19:00

宏碁更新Spin系列翻轉筆電 換上Intel第10代Core i系列處理器

2020-01-07 07:57

宏碁更新電競螢幕配件 再次推出55吋巨型螢幕

2020-01-07 07:58

三星The Wall系列電視增加四種拼接尺寸 皆有零極限邊框設計

2020-01-07 07:53

三星CES推出創新生活家電 搭載全新技術的模組化產品

2020-01-06 19:51

美國消費性電子產品支出大增 今年可望再創新高

2020-01-06 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top