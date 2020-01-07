親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

印度大學戰爭：打學生很會，抓暴徒不行的德里警察

張善政、李婉鈺選戰策略相同！催票姓名學 高手才懂

Intel預告效能更高的H系列處理器、首款搭載Core i9處理器的NUC與「Tiger Lake」

2020-01-07 07:46楊又肇

CES 2020正式開展前，Intel再次透過預覽方式說明接下來預計推行產品，其中包含效能款H系列筆電處理器，以及第一款採用未鎖頻Core i9規格處理器，並且搭載獨立顯示卡設計的NUC機種「Ghost Canyon NUC」，另外除了預告接下來將會有更多基於Project Athena設計的輕薄筆電準備揭曉，更預告下一代款以「Tiger Lake」為稱的處理器產品即將來到。

第10代H系列Core i處理器陣容即將揭曉
第10代H系列Core i處理器陣容即將揭曉
分享

依照Intel透露說法，預計在接下來應用在效能款筆電裝置上使用的H系列處理器，將首次在Core i7規格實現超過5GHz運作時脈設計。在此之前，僅有第9代Core i9-9980HK可發揮5GHZ以上運作時脈，而Intel此次則是首次將5GHz以上運作時脈於Core i7筆電款處理器實現，意味將能讓筆電發揮更高運算效能。

此外，新款H系列處理器也會整合Thunderbolt 3、Intel Wi-Fi 6 AX201，以及Intel Optane記憶體技術，並且同樣支援DL Boost等技術應用。

新款針對筆電設計的第10代H系列Core i處理器，並且在Core i7規格加入...
新款針對筆電設計的第10代H系列Core i處理器，並且在Core i7規格加入可達5GHz以上運作時脈設計，甚至能比過往Core i9規格以更高時脈運作，基礎規格則採用8核心、16線程設計
分享

在新款技術加持之下，Intel強調新款處理器不僅讓筆電運算效能明顯提昇，更可大幅降低電池電力續航表現，同時在人工智慧技術應用加持之下，也能進一步讓文書處理、圖像運算，甚至遊戲執行效率提昇。

同時，Intel也強調處理器在人工智慧技術整合的重要性，分別可應用在軟體運算加速、硬體資源分配最佳化，甚至加快實際運算效率，進而縮減電池電力損耗比例。而接下來預計推出的新款Project Athena筆電，預期將能以更輕薄、高電池續航表現提供良好的使用體驗，預期會由更多廠商在此次CES 2020期間公布亮相。

此次預先展示的NUC機種「Ghost Canyon NUC」，更預告搭載未鎖頻Core i9規格處理器，並且搭載獨立顯示卡、可升級處理器等運算元件設計，藉此在1公升容積機身內提供桌機般運算效能。

預告新款可搭載Core i9規格處理器、可升級，並且能安裝獨立顯示卡的「Ghos...
預告新款可搭載Core i9規格處理器、可升級，並且能安裝獨立顯示卡的「Ghost Canyon NUC」設計
分享

另外，此次預告中出現的「Tiger Lake」架構處理器，預期將會成為此次Intel在CES 2020發表內容壓軸，其中包含藉由新一代DL Boost人工智慧技術打造全新運算應用，另外也能搭配Intel

即將對外出的獨立顯示卡使用，而本身更能讓電池續航表現進一步提昇。

而在此次預覽活動中，Intel自然也沒有忘記用真實效能表現調侃競爭對手 (AMD)採相同核心數量的處理器，在搭配相同顯示卡等配置條件下，依然不比自家處理器對應運算效能表現，甚至強調藉由自家處理器更能對應高達120fps遊戲即時運作畫面穩定表現，同時在人工智慧與電力續航表現都大幅領先。

預告下一代Core i處理器「Tiger Lake」即將來到，其中更預期整合Xe...
預告下一代Core i處理器「Tiger Lake」即將來到，其中更預期整合Xe獨立顯示卡運算效能，以及新一代的DL Boost技術，電池續航力也會進一步提昇
分享

藉由DL Boost技術使力，Intel開始強調PC端的人工智慧應用
藉由DL Boost技術使力，Intel開始強調PC端的人工智慧應用
分享

強調可以發揮真實且完整的運算效能
強調可以發揮真實且完整的運算效能
分享

預告更多以Project Athena設計的筆電準備亮相
預告更多以Project Athena設計的筆電準備亮相
分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CESIntelAMD

延伸閱讀

CES／宏碁發表新筆電搶市

realme X50 5G實機外觀揭曉 確定...

華為預期推出6nm製程的Kirin 820處...

全民權證／臻鼎 選逾二個月

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

三星實驗室總裁透露 「NEON」是軟體打造的擬真3D人像互動系統

2020-01-07 08:06

宏碁更新ConceptD系列創作者機種 推出兩款變形筆電與專業桌機

2020-01-07 07:59

宏碁更新電競螢幕配件 再次推出55吋巨型螢幕

2020-01-07 07:58

宏碁更新Spin系列翻轉筆電 換上Intel第10代Core i系列處理器

2020-01-07 07:57

宏碁更新Swift 3等機種 證實AMD將揭曉Ryzen 4000系列處理器

2020-01-07 07:56

三星揭曉更多「無邊框」8K QLED電視細節，以AI讓既有內容升頻超高解析度

2020-01-07 07:50

LG於CES展推全新真8K電視 搭載新一代AI影像處理晶片

2020-01-06 18:59

科技部率28家新創拚商機 前進美國CES電子展

2020-01-06 13:21

工研院搶灘CES Ｍicro LED顯示模組鎖定利基市場

2020-01-06 12:13

CES展登場 點亮IC設計新趨勢

2020-01-06 12:00

美國CES展將登場 三星宏碁搶推新品

2020-01-06 11:59

CES展新科技吸睛 聯發科大秀5G、AI及車載晶片

2020-01-06 11:58

工研院CES 2020秀9大創新AI技術 讓生活更精采有趣

2020-01-06 11:13

三星確認推出「無邊框」8K QLED電視 顯示佔比達99％

2020-01-06 09:01

三星、LG全力角逐！智慧冰箱已成為下個智慧家庭戰場

2020-01-06 08:58

一加手機透露旗下概念手機 將以電致變色技術隱藏相機鏡頭

2020-01-06 08:28

realme X50 5G實機外觀揭曉 確定搭載鏡面背蓋、4鏡頭主相機

2020-01-06 08:27

華為預期推出6nm製程的Kirin 820處理器 Kirin 1020預計下半年推出

2020-01-06 08:25

LG標榜將推出超越8K規範設計的電視產品 涵蓋88吋至65吋

2020-01-05 20:38

三星證實 將在2/11於舊金山揭曉年度旗艦手機

2020-01-05 20:36

自拍鏡頭升級3200萬畫素！三星CES推出「S10 Lite、Note10 Lite」

2020-01-04 13:29

LG將攜手Qualcomm打造全新車載平台Conniro 預計CES 2020亮相

2020-01-04 08:32

LG Display將在CES 2020 展示全新OLED螢幕技術應用場景

2020-01-04 08:28

三星將於CES再推一款親民價位OLED筆電 Galaxy Book Flex Alpha

2020-01-04 08:09

再傳PlayStation 5將完整相容舊作 可能在CES 2020透露細節

2020-01-04 08:01

Galaxy S10 Lite、Galaxy Note 10 Lite同步亮相！確定在CES 2020展出

2020-01-04 07:57

AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、Ryzen 4000系列APU

2020-01-03 12:28
看更多

熱門文章

LINE更新！正式支援iPhone深色模式了

2020-01-06 17:51

三星確認推出「無邊框」8K QLED電視 顯示佔比達99％

2020-01-06 09:01

電動車找不到充電站？車商們開發「移動式充電機器人」解決這個問題

2020-01-07 08:01

CES展登場 點亮IC設計新趨勢

2020-01-06 12:00

加上6GHz頻段連接資源 Wi-Fi聯盟將推動Wi-Fi 6E技術規範

2020-01-06 08:52

動眼看／最高可安裝Core i9處理器、獨立顯示卡的Intel Ghost Canyon NUC

2020-01-07 08:07

Siri可遙控了！IKEA智慧窗簾終於支援Apple HomeKit

2020-01-06 21:48

終於！AirPods充電盒 可免費雷射鐫刻表情符號

2020-01-06 22:30

VMware強調「上雲」帶動數位轉型重要性 邊緣運算將有更大發展潛能

2020-01-06 09:07

三星實驗室總裁透露 「NEON」是軟體打造的擬真3D人像互動系統

2020-01-07 08:06

【心得分享】UPS不斷電系統 電池壞了怎麼辦？

2020-01-06 22:01

工研院搶灘CES Ｍicro LED顯示模組鎖定利基市場

2020-01-06 12:13

美國新法將上路 避免人工智慧等敏感技術落入中國等國家手裡

2020-01-07 08:03

CES展新科技吸睛 聯發科大秀5G、AI及車載晶片

2020-01-06 11:58

工研院CES 2020秀9大創新AI技術 讓生活更精采有趣

2020-01-06 11:13

三星終於將旗下Odyssey電競品牌用於螢幕產品 推出兩款電競曲面螢幕

2020-01-06 08:54

三星、LG全力角逐！智慧冰箱已成為下個智慧家庭戰場

2020-01-06 08:58

Intel預告效能更高的H系列處理器、首款搭載Core i9處理器的NUC與「Tiger Lake」

2020-01-07 07:46

美國CES展將登場 三星宏碁搶推新品

2020-01-06 11:59

科技部率28家新創拚商機 前進美國CES電子展

2020-01-06 13:21

LG於CES展推全新真8K電視 搭載新一代AI影像處理晶片

2020-01-06 18:59

引發諸多爭議！影響零工經濟的加州AB5法案可能面臨調整

2020-01-06 09:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top