Intel預告效能更高的H系列處理器、首款搭載Core i9處理器的NUC與「Tiger Lake」

在CES 2020正式開展前，Intel再次透過預覽方式說明接下來預計推行產品，其中包含效能款H系列筆電處理器，以及第一款採用未鎖頻Core i9規格處理器，並且搭載獨立顯示卡設計的NUC機種「Ghost Canyon NUC」，另外除了預告接下來將會有更多基於Project Athena設計的輕薄筆電準備揭曉，更預告下一代款以「Tiger Lake」為稱的處理器產品即將來到。

第10代H系列Core i處理器陣容即將揭曉 分享 facebook

依照Intel透露說法，預計在接下來應用在效能款筆電裝置上使用的H系列處理器，將首次在Core i7規格實現超過5GHz運作時脈設計。在此之前，僅有第9代Core i9-9980HK可發揮5GHZ以上運作時脈，而Intel此次則是首次將5GHz以上運作時脈於Core i7筆電款處理器實現，意味將能讓筆電發揮更高運算效能。

此外，新款H系列處理器也會整合Thunderbolt 3、Intel Wi-Fi 6 AX201，以及Intel Optane記憶體技術，並且同樣支援DL Boost等技術應用。

新款針對筆電設計的第10代H系列Core i處理器，並且在Core i7規格加入可達5GHz以上運作時脈設計，甚至能比過往Core i9規格以更高時脈運作，基礎規格則採用8核心、16線程設計 分享 facebook

在新款技術加持之下，Intel強調新款處理器不僅讓筆電運算效能明顯提昇，更可大幅降低電池電力續航表現，同時在人工智慧技術應用加持之下，也能進一步讓文書處理、圖像運算，甚至遊戲執行效率提昇。

同時，Intel也強調處理器在人工智慧技術整合的重要性，分別可應用在軟體運算加速、硬體資源分配最佳化，甚至加快實際運算效率，進而縮減電池電力損耗比例。而接下來預計推出的新款Project Athena筆電，預期將能以更輕薄、高電池續航表現提供良好的使用體驗，預期會由更多廠商在此次CES 2020期間公布亮相。

此次預先展示的NUC機種「Ghost Canyon NUC」，更預告搭載未鎖頻Core i9規格處理器，並且搭載獨立顯示卡、可升級處理器等運算元件設計，藉此在1公升容積機身內提供桌機般運算效能。

預告新款可搭載Core i9規格處理器、可升級，並且能安裝獨立顯示卡的「Ghost Canyon NUC」設計 分享 facebook

另外，此次預告中出現的「Tiger Lake」架構處理器，預期將會成為此次Intel在CES 2020發表內容壓軸，其中包含藉由新一代DL Boost人工智慧技術打造全新運算應用，另外也能搭配Intel

即將對外出的獨立顯示卡使用，而本身更能讓電池續航表現進一步提昇。

而在此次預覽活動中，Intel自然也沒有忘記用真實效能表現調侃競爭對手 (AMD)採相同核心數量的處理器，在搭配相同顯示卡等配置條件下，依然不比自家處理器對應運算效能表現，甚至強調藉由自家處理器更能對應高達120fps遊戲即時運作畫面穩定表現，同時在人工智慧與電力續航表現都大幅領先。

預告下一代Core i處理器「Tiger Lake」即將來到，其中更預期整合Xe獨立顯示卡運算效能，以及新一代的DL Boost技術，電池續航力也會進一步提昇 分享 facebook

藉由DL Boost技術使力，Intel開始強調PC端的人工智慧應用 分享 facebook

強調可以發揮真實且完整的運算效能 分享 facebook

預告更多以Project Athena設計的筆電準備亮相 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》