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科技部率28家新創拚商機 前進美國CES電子展

2020-01-06 13:21中央社 台北6日電

科技部推動成立的台灣科技新創基地（TTA）進軍美國CES展，由28家橫跨人工智慧、物聯網和醫療保健領域的新創公司所組成的代表團，在國際舞台展示台灣新創實力。

美國拉斯維加斯消費電子展（CES）將於7日正式揭幕，預計吸引4500家廠商參展，各大品牌也端出新品競逐市場目光。

由台灣科技新創基地籌組的CES代表團，共有28家新創公司參加，科技部在美國時間1月3日於矽谷舉辦「2020 TAIWAN DEMO DAY」系列活動率先亮相。

科技部次長許有進表示，這個系列活動主要是邀請矽谷新創生態圈的創投齊聚交流，聚焦台灣及美國科技新創與媒合策略，強化新創團隊全球布局機會，28家代表團成員也在現場展示人工智慧、物聯網和創新科技等新創服務與產品，為CES開展做準備。

會中針對台灣新創對全球市場的影響與機會進行討論，在媒合活動時更邀請多位矽谷的重量級投資人出席，與台灣新創團隊分享創投機會、經驗，讓台灣科技新創發揮出更大的影響力。

許有進表示，本次TTA代表團參展的28家新創公司，專長領域橫跨醫療保健、網絡安全及智能城市等解決方案，其中更不乏已在去年底獲頒CES創新大獎的團隊，發展潛力可觀，盼透過矽谷在地社群能量協助參展團隊，進一步串聯全球商機。

CES

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