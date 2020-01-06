美國CES展將登場 三星宏碁搶推新品

美國CES展將登場，各大品牌分頭發表新品，宏碁推出新系列商用筆電、可翻轉筆電系列等，三星則推出新一代智慧冰箱與輕旗艦智慧機應戰。

美國拉斯維加斯消費電子展（CES）將於7日正式揭幕，預計吸引4500家廠商參展，各大品牌也端出新品角逐市場目光。

三星在智慧機手機，宣布推出Galaxy S10 Lite與Galaxy Note10 Lite兩款新機，承襲Galaxy S系列和Galaxy Note系列的設計，以較實惠的價格瞄準非旗艦市場，值得注意的是，過去只有三星Note旗艦系列可搭載S Pen，新款Galaxy Note10 Lite也能透過S Pen，進行按壓S Pen筆身按鍵操作投影片簡報、控制影片播放或拍照等功能。

三星並說明，Galaxy S10 Lite在台上市時程未定；Galaxy Note10 Lite預計2月初在台上市。

此外，三星聚焦智慧生活，端出新一代Family Hub冰箱，能操控智慧居家中更多聯網裝置，並加入AI相機功能，能自動掃瞄和辨識冰箱內的所有產品，隨著家庭成員的添購與取用食材，動態更新紀錄並傳送給使用者，可依據個人喜好提供飲食規劃和食譜建議，讓家庭成員分享更多元媒體和娛樂。

三星也推出新Odyssey電競顯示器系列，包括49吋螢幕的G9型號和32吋與27吋的G7型號兩種選擇，為首款擁有1000R曲度的高效能顯示器，搭載QLED畫質，將於2020年第2季起在全球上市。

宏碁則宣布發表全新TravelMate P6系列商用筆電，宏碁資訊產品事業筆記型產品事業總處長林恭正表示，TravelMate P6商用筆電通過美國軍規測試的強化外殼，能提供兩個工作日的續航力而無需充電，瞄準行動工作者市場。

宏碁也針對Acer Spin系列升級，具備2K解析度（2256X1504）或 Full HD 觸控式螢幕，搭配可360度翻轉軸承，可在四種不同模式下進行創作，皆搭載最新第10代Intel Core處理器；宏碁並推出全新ConceptD 7Ezel可翻轉筆電及ConceptD 700專業工作站，延伸創作者產品線。

宏碁共同營運長高樹國表示，宏碁延伸ConceptD系列產品線，帶來新的可翻轉筆電規格，這系列產品是創作2D與3D作品的幫手，期待透過功能強大的新工具來延伸ConceptD產品線。