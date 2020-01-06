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三星、LG全力角逐！智慧冰箱已成為下個智慧家庭戰場

2020-01-06 08:58楊又肇

除了電視產品，包含冰箱在內的智慧家電也變成各家業者競爭項目，而三星LG更是在此塊市場有明顯角力追逐。在此次CES 2020中，三星預計更新旗下新款Family Hub智慧冰箱，將讓冰箱能協助使用者規劃一週食譜，甚至也能讓冰箱螢幕變成居家控制中心，並且能播放影音內容或上網瀏覽，LG方面則是在兩款InstaView冰箱分別加入製作圓形冰塊，以及整合ThinQ人工智慧技術，協助使用者識別冰箱內食材庫存功能。

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在三星新推出的Family Hub智慧冰箱中，除了同樣透過冰箱內部攝影機確認食材庫存與保鮮狀態，更可透過人工智慧識別技術分析食材項目，藉此建議未來一週的食譜建議。而此項功能也將透過軟體更新，讓先前同樣具備ViewInside功能的舊款Family Hub智慧冰箱，同樣也能獲得此項功能。

不過，食譜建議功能主要還是仰賴人工智慧識別食材能力，以及對應食譜是否適合當地文化而定，否則應該會以適合絕大部分地區的食譜推薦為主，而不會有特定地區特色食譜的情況。

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而在新版Family Board功能中，三星則是加入支援影片播放，讓使用者能將手機記錄影片傳送到冰箱上的觸控螢幕上播放，甚至也能透過鏡像模式使用手機投放功能，或是同步支援的音樂串流服務，配合網路連線播放音樂內容。

既然先前強調家中冰箱是銜接全家人溝通互動重要中樞，因此除了讓使用者能透過Family Board留下訊息互動，三星此次更將SmartThings平台裝置連接功能整合進Family Hub智慧冰箱，讓使用者能透過冰箱上的觸控螢幕控制家中連網裝置，或是開啟監控攝影機即時回傳畫面，預期也能透過Bixby進行連網裝置互動。

LG方面則計畫在CES 2020推出兩款InstaView冰箱，其中InstaView with Craft Ice款式將可製作特殊圓形冰塊，讓喜愛喝威士忌的使用者能藉由圓形冰塊較慢融化特性慢慢品嚐，另外一款InstaView ThinQ升級版本，則是採用新版人工智慧技術，同樣可透過門中門 (Door-in-Door)功能直接確認冰箱內的食材庫存，並且能透過人工智慧識別技術建議使用者應該採購哪些食材，甚至提醒使用者記得補充常用食材。

同時透過尺寸增加至22吋的門中門設計，更可讓使用者方便在冰箱門關閉情況確認內部食材庫存，藉此減少冰箱一再開啟次數，進而減少電力損耗，同時作為門中門使用的22吋螢幕也能作為上網觀看影片、播放音樂使用介面。

另外，藉由ThinQ app連動也能即時確認冰箱使用數據，同時也能主動提醒使用者冰箱是否應該做保養、水箱濾心是否應該做更換，甚至也能提示冰箱最佳使用方式，或是在不當使用情況下發出警告等。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES電視三星LG

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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