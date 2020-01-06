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三星確認推出「無邊框」8K QLED電視 顯示佔比達99％

2020-01-06 09:01楊又肇

如先前消息，三星確認將會在CES 2020期間展示採用無極限螢幕形式設計的全新QLED電視產品，其中將使螢幕顯示佔比提昇至99%，藉此呈現「無邊框」形式視覺，同時更讓螢幕厚度縮減至1.5公分。

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型號部分，三星預計推出最高階機種確實將以Q950TS為稱，並且採用8K解析度設計的QLED顯示面板打造，預期也會是三星第一款符合8K協會提出「8KA Certified」認證的電視產品。

在此次新增加功能部分，將透過名為「適應畫面 (Adaptive Picture)」功能隨著環境光源自動調整螢幕亮度與對比，讓使用者不必隨著室內光源變化手動調整電視螢幕亮度等設定，或是開啟室內燈光避免過亮等情況。

同時，藉由人工智慧技術整合，更可透過率先對應亞馬遜Prime Video服務最佳化的「AI ScaleNet」功能，讓串流影音能更流暢播放，同時所有2020年款QLED 8K都將加入支援YouTube服務採用的8K AV1編碼格式播放功能。

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聲音部分，則是透過「OTS+ (Object Tracking Sound Plus)」技術識別畫面中的物件移動方式，藉此讓電視播放聲音能更有立體生動感覺，並且透過5.1聲道方式播放真實場景聲音，另外也能藉由「Q-Symphony」技術讓電視與外接soundbar單體式喇叭能發出最佳化聲音效果，最高可設置9.1.4組聲道輸出效果。

至於針對畫面中的人聲表現方面，則是會透過AVA (Active Voice Amplifier)技術，讓人聲部分能以主動放大效果呈現，不致於重要人聲對白內容被其他聲音蓋過。

除了同樣透過人工智慧技術，藉由Universal Guide功能讓使用者更容易找到合適觀看內容，此次新款Smart TV系列更加入可觀看全球120組免費電視頻道內容的TV Plus服務，同時也能透過分割畫面，或是子母畫面方式同時觀看兩組電視頻道內容，甚至透過Tap View功能直接將三星手機上的內容投放到電視畫面觀看。

而在居家智慧連動方面，新款連網電視可以透過Digital Butler功能控制家中以Wi-Fi或藍牙連接設備，甚至也能直接操作未與網路連接的裝置，同時除了支援三星自家數位助理服務，新款連網電視更支援亞馬遜Alexa、Google Assistant連動，並且能使連網電視成為居家中控設備。

另一方面，三星此次也將旗下Health app與連網電視整合，讓使用者能在觀看電視之餘確認自身健康狀態，並且能直接與手機上的健身內容連動，透過電視更大畫面播放健身訓練內容，讓使用者藉此進行健身運動。

三星預期會在接下來的展會活動揭曉更多新款電視細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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