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三星證實 將在2/11於舊金山揭曉年度旗艦手機

2020-01-05 20:36楊又肇

三星稍早發出活動邀請，證實將在美國西岸時間2月11日於舊金山揭曉年度旗艦手機

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從目前釋出圖像來看，預期三星將會在這場活動揭曉兩款手機產品，其中一款預期會是年度旗艦手機Galaxy S11系列 (或是Galaxy S20系列)，一款則預期是親民價格且以直向凹折使用的折疊手機Galaxy Fold 2

不過，三星目前均未對此透露具體消息，詳細揭曉內容還是要以日後發表會揭曉結果而定。

就目前市場消息指稱，Galaxy S11系列 (或是Galaxy S20系列)，將會區分標準款、強化版與Ultra三種版本，其中標準版將採用6.2吋Super AMOLED顯示面板，背面搭載三鏡頭主相機將會採用1億畫素感光元件，以及採潛望式鏡頭設計、支援5倍光學變焦的長焦鏡頭，並且同樣配置1200萬畫素超廣角鏡頭。

至於處理器規格同樣區分三星自有處理器與Qualcomm處理器兩種規格，前者將會採用Exynos 990，後者則採用Snapdragon 865規格，同時都會採用5G連網晶片獨立配置設計，而記憶體則預期從8GB規格起跳，並且搭載128GB起跳儲存容量，作業系統則會是基於Android 10的One UI 2.1版本。

強化版則會採用6.7吋Super AMOLED顯示面板，而主相機則會額外增加一組ToF鏡頭，藉此對應更精準的人像景深識別，或是用於更穩定的擴增實境應用，同時電池容量也相對加大至4500mAh，處理器也同樣區分三星與Qualcomm兩種規格。

另外，相較去年推出更小尺寸的Galaxy S10e，三星預期因應市場需求提供螢幕尺寸增加至6.9吋的Ultra版本，硬體規格基本上與強化版相同，但是額外增加一組可支援50倍混合變焦，以及高達100倍數位變焦效果的長焦鏡頭，電池容量則增加至5000mAh。

而Galaxy Fold 2部分則預期採用6.7吋可凹折螢幕設計，採用直向凹折方式，讓機身可以縮減至原本的二分之一，處理器則會採用Snapdragon 865與5G連網功能、12GB記憶體與256GB儲存容量，電池則採用上下兩組設計，各為1800mAh容量，並且支援45W電池快充，預期成為三星推行第二款螢幕可凹折手機，價位也預期相對「親民」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES三星手機

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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