親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

一加手機透露旗下概念手機 將以電致變色技術隱藏相機鏡頭

2020-01-06 08:28楊又肇

先前透露將在CES 2020期間展示旗下概念手機「OnePlus Concept One」之後，一加手機 (OnePlus)稍早再藉由影片預告概念手機具體特色。

分享

其中，概念手機確定將會採用垂直排列配置的三鏡頭相機，同時將透過電致變色技術 ()，讓相機鏡頭與LED補光燈在一般未使用情況可隱藏於手機玻璃背蓋下，而要使用時候才會隨著電場改變讓背蓋顏色變成透明，進而讓玻璃背蓋下的鏡頭顯現。

註：電致變色 (Electrochromic)技術一般常見於飛機、跑車，或是特定大樓玻璃，藉由電場改變調整玻璃透光程度，甚至可以改變表層顏色，藉此讓玻璃進光程度可隨時間、需求改變，同時也能降低玻璃吸熱比例。

而將此項技術應用在機身背蓋，則可讓鏡頭在平常不使用時隱藏在背蓋下，當使用者開啟相機功能時，則可透過改變背蓋顏色與透光度，讓相機鏡頭顯現，並且能用於拍攝。

目前還無法確認「OnePlus Concept One」其他硬體細節，但有可能會搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES一加

延伸閱讀

自拍鏡頭升級3200萬畫素！三星CES推出「...

不用再猜了！三星Galaxy Note10 ...

數位相機全球累積出貨量 可能創2001年以來...

玉晶光iPhone鏡頭市占衝3成 外資目標價...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

三星確認推出「無邊框」8K QLED電視 顯示佔比達99％

2020-01-06 09:01

三星、LG全力角逐！智慧冰箱已成為下個智慧家庭戰場

2020-01-06 08:58

realme X50 5G實機外觀揭曉 確定搭載鏡面背蓋、4鏡頭主相機

2020-01-06 08:27

華為預期推出6nm製程的Kirin 820處理器 Kirin 1020預計下半年推出

2020-01-06 08:25

LG標榜將推出超越8K規範設計的電視產品 涵蓋88吋至65吋

2020-01-05 20:38

三星證實 將在2/11於舊金山揭曉年度旗艦手機

2020-01-05 20:36

自拍鏡頭升級3200萬畫素！三星CES推出「S10 Lite、Note10 Lite」

2020-01-04 13:29

LG將攜手Qualcomm打造全新車載平台Conniro 預計CES 2020亮相

2020-01-04 08:32

LG Display將在CES 2020 展示全新OLED螢幕技術應用場景

2020-01-04 08:28

三星將於CES再推一款親民價位OLED筆電 Galaxy Book Flex Alpha

2020-01-04 08:09

再傳PlayStation 5將完整相容舊作 可能在CES 2020透露細節

2020-01-04 08:01

Galaxy S10 Lite、Galaxy Note 10 Lite同步亮相！確定在CES 2020展出

2020-01-04 07:57

AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、Ryzen 4000系列APU

2020-01-03 12:28
看更多

熱門文章

外媒評選十年來最棒五款手機 HTC奪得冠軍

2020-01-05 17:35

小米手錶Color出現啦！最長14天續航約3500元

2020-01-05 21:19

無懼雲端遊戲來襲 任天堂社長：遊戲機不會就此消失

2020-01-05 22:28

已申請專利！OPPO手機可能將改採側面升降鏡頭模組

2020-01-06 08:48

家長注意了！LINE iOS版年齡限制將提高至12+

2020-01-05 14:18

三星確認推出「無邊框」8K QLED電視 顯示佔比達99％

2020-01-06 09:01

三星證實 將在2/11於舊金山揭曉年度旗艦手機

2020-01-05 20:36

三星Galaxy新機發表時間揭露 除了S系列還有摺疊機？

2020-01-05 11:44

加上6GHz頻段連接資源 Wi-Fi聯盟將推動Wi-Fi 6E技術規範

2020-01-06 08:52

VMware強調「上雲」帶動數位轉型重要性 邊緣運算將有更大發展潛能

2020-01-06 09:07

三星、LG全力角逐！智慧冰箱已成為下個智慧家庭戰場

2020-01-06 08:58

LG標榜將推出超越8K規範設計的電視產品 涵蓋88吋至65吋

2020-01-05 20:38

三星終於將旗下Odyssey電競品牌用於螢幕產品 推出兩款電競曲面螢幕

2020-01-06 08:54

引發諸多爭議！影響零工經濟的加州AB5法案可能面臨調整

2020-01-06 09:05

華為預期推出6nm製程的Kirin 820處理器 Kirin 1020預計下半年推出

2020-01-06 08:25

realme X50 5G實機外觀揭曉 確定搭載鏡面背蓋、4鏡頭主相機

2020-01-06 08:27

一加手機透露旗下概念手機 將以電致變色技術隱藏相機鏡頭

2020-01-06 08:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top