一加手機透露旗下概念手機 將以電致變色技術隱藏相機鏡頭

先前透露將在CES 2020期間展示旗下概念手機「OnePlus Concept One」之後，一加手機 (OnePlus)稍早再藉由影片預告概念手機具體特色。

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其中，概念手機確定將會採用垂直排列配置的三鏡頭相機，同時將透過電致變色技術 (註)，讓相機鏡頭與LED補光燈在一般未使用情況可隱藏於手機玻璃背蓋下，而要使用時候才會隨著電場改變讓背蓋顏色變成透明，進而讓玻璃背蓋下的鏡頭顯現。

註：電致變色 (Electrochromic)技術一般常見於飛機、跑車，或是特定大樓玻璃，藉由電場改變調整玻璃透光程度，甚至可以改變表層顏色，藉此讓玻璃進光程度可隨時間、需求改變，同時也能降低玻璃吸熱比例。

而將此項技術應用在機身背蓋，則可讓鏡頭在平常不使用時隱藏在背蓋下，當使用者開啟相機功能時，則可透過改變背蓋顏色與透光度，讓相機鏡頭顯現，並且能用於拍攝。

目前還無法確認「OnePlus Concept One」其他硬體細節，但有可能會搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》