realme X50 5G實機外觀揭曉 確定搭載鏡面背蓋、4鏡頭主相機

預計在1月7日對外揭曉的realme首款5G連網手機realme X50 5G，稍早由realme印度市場負責人Madhav Sheth於個人Twitter透露實機外觀。

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除了會採用鏡面般質感，以及雙側曲面背蓋設計，realme X50 5G將會搭載4鏡頭主相機，有可能分別採用6400萬畫素主相機鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭、支援5倍混合變焦的1300萬畫素長焦鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

至於視訊鏡頭方面，則可能分別配置3200萬畫素鏡頭與800萬畫素廣角鏡頭，至於處理器則會搭載Qualcomm Snapdragon 765G，支援雙模5G連網規格，並且針對遊戲體驗作了強化。

先前更有消息透露realme預計推出realme X50 5G衍生機種，有可能是採用簡化版設計的realme X50 5G Youth，但具體硬體規格則還無法確認，或許會採用Snapdragon 765處理器，或是與聯發科合作旗下新款天璣1000系列處理器產品。

realme預計會在1月7日於北京公布realme X50 5G，並且將由藝人楊紫擔任產品代言。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》