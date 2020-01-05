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LG標榜將推出超越8K規範設計的電視產品 涵蓋88吋至65吋

2020-01-05 20:38楊又肇

就在三星宣布將攜手8K協會，預計在CES 2020期間推出第一款符合「8KA Certified」認證的8K電視產品後，LG很快地也宣布即將推出8款8K電視產品，強調所採用規格比美國消費性電子協會 (CTA)制定8K電視規範設計更高，分別涵蓋OLED與LCD顯示面板產品。

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其中隸屬Signature系列的8K OLED電視將提供88吋與77吋規格，型號分別是88 OLED ZX與77 OLED ZX。而LCD系列機種則是隸屬nanocell系列，分別對應75吋與65吋設計，型號個別為75 Nano99、65 Nano99、75 Nano97、65 Nano97、75 Nano95與65 Nano95，解析度均為8K。

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而在硬體規格方面，LG表示全系列8K電視產品都會採用第三代α9人工智慧處理器，主要用於8K影像內容穩定播放，以及將其他解析度規格影片升頻、銳化，藉此符合8K播放規格要求。此外，新款處理器也會藉由AI Sound Pro技術識別口語對白與環境聲音，更可分析5種不同音場效果，同時可對應5.1虛擬聲道表現。

在內容部分，新款8K電視產品均支援開源編碼AV1格式，以及常見的HEVC (H.265)與VP9編碼格式，另外也能透過USB、HDMI連接埠輸入8K解析度內容，同時最高可對應60fps播放速度表現。

至於在人工智慧整合部分，新款8K電視產品也符合LG ThinQ人工智慧技術，並且以webOS為作業系統，同樣也支援蘋果AirPlay 2、HomeKit裝置連動，以及包含Google Assistant與亞馬遜Alexa數位助理服務連動，部分型號還支援亞馬遜Alexa Premium Far-Field Voice，讓電視內建麥克風能清楚接收使用者發出口語指令。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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