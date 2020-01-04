Galaxy S10 Lite、Galaxy Note 10 Lite同步亮相！確定在CES 2020展出

先前接連有消息傳出的Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite，終於由三星趕在CES 2020開展前正式揭曉，同時也確定將會在CES 2020攤位上展示。

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分別延續Galaxy S系列和Galaxy Note系列的設計，Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite兩款新機也整合超長電池續航力與三星新款相機技術，同時後者更結合S Pen應用功能。

在相機規格部分，Galaxy S10 Lite分別搭載支援新款Super Steady OIS光學防震技術、對應f/2.0光圈設計的4800萬畫素廣角鏡頭，以及f/2.4光圈的500萬畫素微距鏡頭，並且搭配1200萬畫素、f/2.2光圈設計的123度超廣角鏡頭，而視訊鏡頭則採用3200萬畫素與f/2.2光圈設計。

Galaxy Note 10 Lite則搭載支援雙像素對焦、光學防震與f/1.7光圈設計的1200萬畫素廣角鏡頭，以及1200萬畫素、支援光學防震與f/2.4光圈設計的1200萬畫素遠距鏡頭，另外則配置1200萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，視訊鏡頭同樣採用3200萬畫素與f/2.2光圈設計。

兩者均配置顯示6.7吋Full HD+ (2400x1080、394ppi)解析度、採平面形式設計的Super AMOLED Plus Infinity-O極限全螢幕，並且提供6GB或8GB記憶體，以及128GB儲存容量，更搭配4500mAh電池電量。

除了S Pen手寫筆應用功能上的差異，Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite最大差別則在於處理器規格，前者預期採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，後者則採用Exynos 9810處理器規格。

至於作業系統均搭載基於Android 10的One UI操作介面，同時支援三星旗下包含Bixby、Samsung Pay、Samsung Health等服務，同時也透過Samsung Knox技術防護。

三星預計在Galaxy S10 Lite推出絢光白、絢光黑與絢光藍三款配色，而Galaxy Note10 Lite則分別推出星環銀、星環黑、星環紅三款配色，同時兩款新機都確定會在台灣市場推出，但僅Galaxy Note10 Lite確定會在2月初於台灣市場銷售，而Galaxy S10 Lite在台上市時程則尚未確定。

Galaxy S10 Lite：

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Galaxy Note 10 Lite：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》