親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

美軍追殺？ 伊拉克什葉派民兵領袖車隊遇襲 六人喪生

學測國文搶高分！高人指點：試題先懂「長寬高」作文把握3法門

Galaxy S10 Lite、Galaxy Note 10 Lite同步亮相！確定在CES 2020展出

2020-01-04 07:57楊又肇

先前接連有消息傳出的Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite，終於由三星趕在CES 2020開展前正式揭曉，同時也確定將會在CES 2020攤位上展示。

分享

分別延續Galaxy S系列和Galaxy Note系列的設計，Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite兩款新機也整合超長電池續航力與三星新款相機技術，同時後者更結合S Pen應用功能。

在相機規格部分，Galaxy S10 Lite分別搭載支援新款Super Steady OIS光學防震技術、對應f/2.0光圈設計的4800萬畫素廣角鏡頭，以及f/2.4光圈的500萬畫素微距鏡頭，並且搭配1200萬畫素、f/2.2光圈設計的123度超廣角鏡頭，而視訊鏡頭則採用3200萬畫素與f/2.2光圈設計。

Galaxy Note 10 Lite則搭載支援雙像素對焦、光學防震與f/1.7光圈設計的1200萬畫素廣角鏡頭，以及1200萬畫素、支援光學防震與f/2.4光圈設計的1200萬畫素遠距鏡頭，另外則配置1200萬畫素、f/2.2光圈設計的超廣角鏡頭，視訊鏡頭同樣採用3200萬畫素與f/2.2光圈設計。

兩者均配置顯示6.7吋Full HD+ (2400x1080、394ppi)解析度、採平面形式設計的Super AMOLED Plus Infinity-O極限全螢幕，並且提供6GB或8GB記憶體，以及128GB儲存容量，更搭配4500mAh電池電量。

除了S Pen手寫筆應用功能上的差異，Galaxy S10 Lite與Galaxy Note 10 Lite最大差別則在於處理器規格，前者預期採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，後者則採用Exynos 9810處理器規格。

至於作業系統均搭載基於Android 10的One UI操作介面，同時支援三星旗下包含Bixby、Samsung Pay、Samsung Health等服務，同時也透過Samsung Knox技術防護。

三星預計在Galaxy S10 Lite推出絢光白、絢光黑與絢光藍三款配色，而Galaxy Note10 Lite則分別推出星環銀、星環黑、星環紅三款配色，同時兩款新機都確定會在台灣市場推出，但僅Galaxy Note10 Lite確定會在2月初於台灣市場銷售，而Galaxy S10 Lite在台上市時程則尚未確定。

Galaxy S10 Lite：

分享

分享

分享

分享

分享

Galaxy Note 10 Lite：

分享

分享

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星GALAXY

延伸閱讀

三星培育新創 便利發明CES上秀

國巨罕見赴美參加CES外資論壇

Galaxy Note 10 Lite實機面...

三星第二款可凹折手機 可能將比Galaxy ...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

再傳PlayStation 5將完整相容舊作 可能在CES 2020透露細節

2020-01-04 08:01

LG將攜手Qualcomm打造全新車載平台Conniro 預計CES 2020亮相

2020-01-04 08:32

LG Display將在CES 2020 展示全新OLED螢幕技術應用場景

2020-01-04 08:28

三星將於CES再推一款親民價位OLED筆電 Galaxy Book Flex Alpha

2020-01-04 08:09

AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、Ryzen 4000系列APU

2020-01-03 12:28

熱門文章

她將行動電源放包包卻爆開 網曝「沒電」是關鍵

2020-01-03 11:24

小米智慧攝影機拍到別人家？Google暫時封鎖權限調查

2020-01-03 16:24

「米家智慧攝影機漏洞」小米回應了！修復並確認完善後將重新上線

2020-01-03 17:35

不用再猜了！三星Galaxy Note10 Lite將於二月登台

2020-01-03 23:48

測試版Microsoft Edge瀏覽器 微軟開始悄悄移除beta標籤了

2020-01-03 11:48

蘋果今年推出的新款iPhone將會搭載Snapdragon X55 5G連網晶片

2020-01-03 11:37

小米智慧攝影機竟然能看到別人家！Google 緊急暫停小米智慧家庭產品權限

2020-01-04 08:18

AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、Ryzen 4000系列APU

2020-01-03 12:28

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top