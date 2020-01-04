再傳PlayStation 5將完整相容舊作 可能在CES 2020透露細節

相關消息指稱，Sony預計在今年推出的PlayStation 5加入向下相容設計，讓玩家可以在新機上遊玩過往PlayStation平台遊戲作品。

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在此之前，Sony已經申請相關技術專利，預計透過軟體方式讓硬體切換不同運作模式，藉此達成向下相容過往平台作品目的。

之所以在新機加入向下相容功能，或許也是看在微軟於Xbox One增加軟體模擬相容舊作，同時也讓部分作品能藉由新機硬體效能提昇解析度與畫質表現的策略成功，使得許多玩家更願意加入Xboxd One平台遊玩，甚至吸引原本使用Xbox 360主機玩家升級，因此也計畫加入此項設計。

就相關消息表示，Sony計畫藉由名為Remastering Engine的引擎技術，讓PlayStation 5可直接向下相容運作歷代PlayStation平台遊戲作品，預期同樣可讓玩家直接以舊作光碟執行遊玩，同時也能藉由硬體運算效能讓部分舊作畫質提昇，甚至部分作品更可重新強化以4K解析度遊玩。

另外，在相關說法中更透露Sony可能會選在CES 2020期間透露部分PlayStation 5硬體資訊，但並未獲得Sony方面證實。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》