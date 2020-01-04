親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

美軍追殺？ 伊拉克什葉派民兵領袖車隊遇襲 六人喪生

學測國文搶高分！高人指點：試題先懂「長寬高」作文把握3法門

LG Display將在CES 2020 展示全新OLED螢幕技術應用場景

2020-01-04 08:28楊又肇

相較三星預期在CES 2020期間揭曉真正「無邊框」設計電視產品，LG也預期由旗下子公司LG Display揭曉諸多全新螢幕技術應用產品，並且針對飛機、飯店、辦公及居家環境創造不同顯示技術應用模式。

分享

其中，針對飛機機艙內部牆面提供55吋OLED顯示面板構成的電視牆，藉此在狹小機艙空間內呈現寬闊視覺，更將透過可自由彎曲的65吋OLED Bendable顯示面板提昇頭等艙的娛樂視覺效果，同時也能透過55吋透明顯示面板作為顯示資訊用途，同時也能作為隔絕個人隱私空間用途，至於13.3吋的P-OLED (Plastic OLED)顯示面板則可應用在一般座位上的螢幕顯示需求，並且讓使用者能輕易調整畫面。

而針對飯店使用需求，LG Display則是藉由旗下整合OLED Cinematic Sound技術、可直接透過顯示面板發聲，同時厚度更薄的OLED螢幕縮減室內佔用空間，甚至可以將電視輕易安裝在任何位置。

在此次更新中，更讓整合OLED Cinematic Sound技術的OLED顯示面板增加88吋、8K解析度規格，並且支援11.2聲道輸出效果。至於針對飯店大廳陳設使用需求，LG Display更提出以8組55吋OLED顯示面板構成能以波浪般凹凸曲面造型，並且配合顯示內容呈現不同陳設視覺效果。

另外，LG Display也針對居家環境打造可用於電視產品的55吋、65吋、77吋與88吋OLED顯示面板，並且針對臥室等小空間使用需求推出48吋OLED顯示面板。而去年在CES 2019展示的螢幕可捲曲收納的電視產品，則預計在CES 2020期間改以65吋顯示面積，同時可從天花板垂吊使用的UHD Roll Down OLED電視，藉此發揮螢幕可捲曲收納電視更多設計可能，同時也能讓空間發揮家完善。

其他在辦公環境應用部分，LG Display計畫藉由旗下in-TOUCH顯示面板內整合觸控技術，讓86吋LCD顯示面板可以化身電子白板，同時也能將相同技術應用在自動販賣機、電梯內的LCD顯示面板，或是與55吋透明OLED顯示面板整合，藉此應用在商店、博物館、美術館等展示櫃位，當使用者透過觸控操作時，即可顯示互動內容。

LG Display也預告將在2020年開始量產的車載專用P-OLED顯示面板，包含14吋數位儀表板、12.3吋資訊顯示面板，以及12.8吋控制顯示面板的整合設計，另外也包含可應用在車載系統的12.3吋透明OLED顯示面板，以及可應用在車內空間的12.8吋可捲曲OLED顯示面板。

至於遊戲部分則將展示15.6吋Full HD解析度規格，以及37.5吋、WQHD解析度的電競顯示螢幕，以及針對醫療領域打造的31吋、高亮度與31.5吋、超高解析度的醫療用顯示器。而在行動裝置應用方面，則預計展示針對5G手機使用需求打造的P-OLED顯示面板，以及可應用在智慧喇叭產品的顯示面板產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LG螢幕OLED

延伸閱讀

三星培育新創 便利發明CES上秀

玩美移動將於CES 2020展示 AI智慧個...

今年蘋果傳推6新機 蘋概鏈熱翻

AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

Galaxy S10 Lite、Galaxy Note 10 Lite同步亮相！確定在CES 2020展出

2020-01-04 07:57

再傳PlayStation 5將完整相容舊作 可能在CES 2020透露細節

2020-01-04 08:01

LG將攜手Qualcomm打造全新車載平台Conniro 預計CES 2020亮相

2020-01-04 08:32

三星將於CES再推一款親民價位OLED筆電 Galaxy Book Flex Alpha

2020-01-04 08:09

AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、Ryzen 4000系列APU

2020-01-03 12:28

熱門文章

她將行動電源放包包卻爆開 網曝「沒電」是關鍵

2020-01-03 11:24

小米智慧攝影機拍到別人家？Google暫時封鎖權限調查

2020-01-03 16:24

「米家智慧攝影機漏洞」小米回應了！修復並確認完善後將重新上線

2020-01-03 17:35

不用再猜了！三星Galaxy Note10 Lite將於二月登台

2020-01-03 23:48

測試版Microsoft Edge瀏覽器 微軟開始悄悄移除beta標籤了

2020-01-03 11:48

蘋果今年推出的新款iPhone將會搭載Snapdragon X55 5G連網晶片

2020-01-03 11:37

小米智慧攝影機竟然能看到別人家！Google 緊急暫停小米智慧家庭產品權限

2020-01-04 08:18

AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、Ryzen 4000系列APU

2020-01-03 12:28

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top