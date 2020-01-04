LG Display將在CES 2020 展示全新OLED螢幕技術應用場景

相較三星預期在CES 2020期間揭曉真正「無邊框」設計電視產品，LG也預期由旗下子公司LG Display揭曉諸多全新螢幕技術應用產品，並且針對飛機、飯店、辦公及居家環境創造不同顯示技術應用模式。

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其中，針對飛機機艙內部牆面提供55吋OLED顯示面板構成的電視牆，藉此在狹小機艙空間內呈現寬闊視覺，更將透過可自由彎曲的65吋OLED Bendable顯示面板提昇頭等艙的娛樂視覺效果，同時也能透過55吋透明顯示面板作為顯示資訊用途，同時也能作為隔絕個人隱私空間用途，至於13.3吋的P-OLED (Plastic OLED)顯示面板則可應用在一般座位上的螢幕顯示需求，並且讓使用者能輕易調整畫面。

而針對飯店使用需求，LG Display則是藉由旗下整合OLED Cinematic Sound技術、可直接透過顯示面板發聲，同時厚度更薄的OLED螢幕縮減室內佔用空間，甚至可以將電視輕易安裝在任何位置。

在此次更新中，更讓整合OLED Cinematic Sound技術的OLED顯示面板增加88吋、8K解析度規格，並且支援11.2聲道輸出效果。至於針對飯店大廳陳設使用需求，LG Display更提出以8組55吋OLED顯示面板構成能以波浪般凹凸曲面造型，並且配合顯示內容呈現不同陳設視覺效果。

另外，LG Display也針對居家環境打造可用於電視產品的55吋、65吋、77吋與88吋OLED顯示面板，並且針對臥室等小空間使用需求推出48吋OLED顯示面板。而去年在CES 2019展示的螢幕可捲曲收納的電視產品，則預計在CES 2020期間改以65吋顯示面積，同時可從天花板垂吊使用的UHD Roll Down OLED電視，藉此發揮螢幕可捲曲收納電視更多設計可能，同時也能讓空間發揮家完善。

其他在辦公環境應用部分，LG Display計畫藉由旗下in-TOUCH顯示面板內整合觸控技術，讓86吋LCD顯示面板可以化身電子白板，同時也能將相同技術應用在自動販賣機、電梯內的LCD顯示面板，或是與55吋透明OLED顯示面板整合，藉此應用在商店、博物館、美術館等展示櫃位，當使用者透過觸控操作時，即可顯示互動內容。

LG Display也預告將在2020年開始量產的車載專用P-OLED顯示面板，包含14吋數位儀表板、12.3吋資訊顯示面板，以及12.8吋控制顯示面板的整合設計，另外也包含可應用在車載系統的12.3吋透明OLED顯示面板，以及可應用在車內空間的12.8吋可捲曲OLED顯示面板。

至於遊戲部分則將展示15.6吋Full HD解析度規格，以及37.5吋、WQHD解析度的電競顯示螢幕，以及針對醫療領域打造的31吋、高亮度與31.5吋、超高解析度的醫療用顯示器。而在行動裝置應用方面，則預計展示針對5G手機使用需求打造的P-OLED顯示面板，以及可應用在智慧喇叭產品的顯示面板產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》