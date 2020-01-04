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LG將攜手Qualcomm打造全新車載平台Conniro 預計CES 2020亮相

2020-01-04 08:32楊又肇

2018年宣布與恩智浦與Hella合作打造攜手合作，預期將可讓webOS藉由Qt框架快速移植到不同連網裝置平台上使用之後，LG接下來預計將會與Qualcomm合作展示名為Conniro的智慧車載訊息娛樂平台，其中將採用以Linux為基礎架構設計的webOS Auto作業系統，更採用Qualcomm旗下ADP (Automotive Development Platform)汽車開發平台。

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LG預計在CES 2020展前活動揭曉新品，除了公布電視相關新品之外，預期也包含旗下物聯網、車聯網裝置，其中更準備與Qualcomm共同宣布推出名為Conniro的車載資訊娛樂平台，並且以Qualcomm旗下ADP汽車開發平台，搭配webOS Auto作業系統打造，可能將會直接整合5G聯網機能。

在此之前，LG已經在歐盟智慧財產局與美國專利與商標局申請註冊Conniro品牌名稱，預期將會選在CES 2020展前活動揭曉，而在Qualcomm展前活動上預期也會有更進一步消息公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網歐盟品牌CES高通LG

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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