工研院機器人「公釐級」辨識能力 CES上吸睛

2018-01-11 09:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工研院「智慧視覺系統機器人」再進化，將原本單純辨識西洋棋的3D影像視覺，升級為難度更高的3D+2D（平面字型辨識 ）；且機器人抓取間距由「公分級」晉升為「公釐級」，成為CES 2018吸睛焦點；並已技術移轉航太扣件、水五金線上檢測、齒模建造等產業應用。

CES開展首日就前往工研院攤位體驗的北美拼字大賽冠軍Will Anderson表示，機器人表現十分令他驚豔，和真人對賽最顯著的差異是，機器人具有強大的字庫，移動跟決定的速度超乎預期地快速及精準，顯見工研院的人工智慧實力已相當成熟。他甚至從機器人那兒學到了新字，如果有機會也想帶工研院智慧視覺系統機器人回家，好好再玩上幾回，精進自己拼字功力。

另外，工研院展出的「智慧伴眠機Genki Box」 因為其特殊的「元氣」日文發音，吸引不少日本企業關注，其中日本花王公司的資深主管，還前後跑了兩次，洽談要與智慧伴眠機合作開發助眠產品。

主辦CES展覽的美國消費技術協會（CTA）國際業務副總裁布萊恩．姆恩（Brian Moon）更指出，AI區是CES今年的重點，這不但是未來非常重要且前瞻的技術發展領域，因而特別注重此區的展覽呈現，非常感謝工研院在今年CES 首度設立的AI區展出，幫展會大大加分。

姆恩也恭喜工研院在今年CES創新獎中，從數百件產品中脫穎而出拿下兩個獎項，他表示，計獎是由外部工程師和設計師作為評審，評選出最酷、最具創新、並有助產業未來發展的產品，恭賀工研院兩項技術成為CES創新獎得主。

工研院副院長劉軍廷表示，在這波消費者驅動的數位浪潮中，產業能否成功的進行數位轉型攸關未來榮枯，其中一個關鍵因素是系統層級的破壞式創新。

這個系統層級的破壞式創新有幾個要素：從消費者需求出發、深度結合幾個不同的領域專業、架構出一個整體的系統解決方案、以及這個系統架構的精髓，在於將數位資料轉化成為服務個別消費者的需求的破壞式創新功能。

其中可以包含使用大數據分析、人工智慧、及創新應用。