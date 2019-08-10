對戰衝擊選情？ 王定宇：洪秀柱是可敬的對手

國民黨前主席洪秀柱準備參選台南市第六選區立委，將對戰民進黨立委王定宇（圖）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨前主席洪秀柱準備參選台南市第六選區立委，現任民進黨立委王定宇表示，洪是可敬的對手，第六選區不單對藍營是艱困選區，對他而言，每場都是硬仗，沒有所謂輕鬆的選戰。其他民進黨立委則表示，洪挑戰艱困選區勇氣可嘉，但能造成多少衝擊，有待觀察。

王定宇表示，洪秀柱雖然尚未被國民黨正式徵召，但任何人參選他都歡迎，也尊重國民黨在該區提名策略，「歡迎任何一位對這地方有興趣的人來走走看看、多了解，然後彼此進行一場良性競爭」。

王定宇也指出，距離大選僅剩五個月，選戰話題仍會圍繞在總統大選，立委選舉最終還是回歸地方服務與發展基本面，「市民的服務、地方的發展、台灣的永續，才是天天面對的課題」。

台南地區民進黨立委葉宜津表示，台南選民對空降的候選人接受度普遍不高，洪秀柱雖然有全國高知名度，未來在接觸藍營支持者會較為容易，但洪沒有一天待過台南，反觀王定宇深耕該區多年，不認為洪會打亂台南選情。

民進黨立委許智傑說，洪秀柱願投入艱困選區勇氣可嘉，但洪非超級強棒，恐怕對選情能帶來的影響有限，「若是朱立倫下來選，情況就不一樣了」。民進黨立委羅致政也不認為洪能帶動藍營立委選情。

民進黨秘書長羅文嘉表示，立委選舉艱困選區布局，預計八月底完成。民進黨艱困選區現在剩下十四席選區，包括台北市五席、新北市三席、南投一席、新竹縣兩席、苗栗縣兩席及台中市一席，部分選區有人選，部分則與時代力量及其他第三勢力需要再溝通協調。