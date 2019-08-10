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觀察站／柱姐南征 洪韓合流的震撼彈…

2019-08-10 00:23聯合報 本報記者林河名

國民黨前主席洪秀柱有意參選台南市第六選區立委，會不會與韓國瑜（圖）的「韓流」合流...
國民黨前主席洪秀柱有意參選台南市第六選區立委，會不會與韓國瑜（圖）的「韓流」合流待觀察。 記者劉學聖／攝影
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國民黨前主席洪秀柱遷移戶籍，有意參選台南市第六選區立委，為立委選舉投下震撼彈。洪秀柱頂著「前黨主席」身分，讓人聯想到民進黨前主席黃信介一九九二年參選花蓮立委的「元帥東征」。相隔廿七年的「柱姐南征」，不但直接衝擊立委選舉，對總統選舉陷入整合困境的國民黨也將產生影響。

洪秀柱投入台南立委選舉消息一出，不少藍營人士極為振奮。但自己陣營說的不準，對手陣營的判斷更有參考價值。民進黨籍前台南市議長郭信良以「原子彈」級實力形容洪秀柱參選，「尤其台南藍綠已經呈五五波，若氣勢被炒熱，民進黨一不小心恐怕會潰堤」。

不過，相對於綠營人士開始憂心，國民黨中央昨天的反應卻「異常冷靜」。國民黨組發會主委李哲華雖表示敬佩洪的愛黨情懷，但是否徵召，「已責成台南市黨部審慎評估」。對於這樣一位重量級參選人，黨中央的「官式反應」讓人感受不到全力求勝的熱情。

國民黨備戰明年總統大選，陷於整合困境，黨中央難辭其咎。如今「柱姐南征」雖給黨中央再出難題，卻是良性刺激，如果黨內都有像洪秀柱「不怕輸，將來就會贏」的豪情，有更多資深、大咖投入艱困選區，開疆闢土，何必擔心陷入難以整合的泥淖？

對於國民黨大咖投入艱困立委選區，有民進黨立委強調「著重新生代培養」，而非老將親征。深耕選區固然是長久之計，但若要全力搶攻席次，就該展現氣勢。不管藍綠，培養新生代都不能成為老將「怯戰」的藉口。

明年立委選舉，先前藍綠各自說要過半，不免流於喊話，如今不但多了「台灣民眾黨」瓜分席次，又有大咖投入而出現指標選區，就算南部「水裡撈起來的魚都是綠的」，民進黨恐也不敢大意，就怕去年九合一選舉「韓國瑜效應」再現，「韓流」換成「洪流」，以及總統與立委選舉「合流」。

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