公民素養在哪？跨年過後徒留清潔人員賣命打掃

2018-01-02 16:08 聯合新聞網 文／遠見提供



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每到跨年夜，台北101的跨年煙火總是吸引世人目光，它不僅讓台灣民眾熱烈共襄盛舉，就連許多外國遊客也慕名而來，只為一睹這經典又傳統的絢麗煙花盛會，隨著光彩奪目的閃耀映照夜空，象徵著喜悅，也是種新年新希望。

事實上，台北101不僅是全球首創的高樓煙火紀錄，自2004年跨2005年第一次施放後，每年都有所創新，也能提升台灣國際能見度，這背後所能帶動的觀光效益和影響程度難以估量，更是國際媒體爭相報導的重點活動。

不過，在光鮮亮麗的背後、眾人狂歡過後的欣喜慶祝下，滿目瘡痍的垃圾模樣，著實也令人心痛。

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有人的地方就有垃圾，這大概是萬年不變的真理。也許是貪圖一時方便、也可能是僥倖心態，但每每跨年過後的滿目瘡痍，著實是令人心痛的惆悵。

1月1日凌晨，當大夥都還開心地享受跨年煙火喜悅的當下，只見大批環保人員默默地低頭，撿拾著地上凌亂不堪的垃圾，那種一言不發、默默付出、毫無怨言的認真神情，是社會最溫暖的寫照。

由於等待煙火時的空檔無聊，許多人會準備報紙，鋪在地上跟三五好友席地而坐，備好零食、餅乾、飲料打發時間。加上攤販販售烤香腸、熱狗的竹籤，裝豆腐的紙袋、章魚燒的紙盒，還有飲料的寶特瓶與鋁箔包，以及雨衣、菸蒂、塑膠袋……等等，遍地的垃圾占滿了街頭，成了繁華商圈詭異的髒亂景象。

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在31日晚間，所有的清潔隊員都是禁休且加班之狀態，加上義務性幫助之志工，有近千名環保人員整裝待命。但如果我們能做到「垃圾不落地」，他們何必在這溫馨的跨年夜晚，犧牲陪伴家人、朋友的時間，只為了市容整潔？

簡單的舉手之勞，「不亂丟垃圾」應當是我們自幼品格教育最基本的道德觀與公德心。隨手將垃圾帶回家或丟至垃圾桶，不僅可以減少環境汙染，也能夠讓清潔打掃的人員不那麼辛苦。

尤其在這個注重環境保護、資源回收、垃圾減量的時代，能少一點汙染，便是對地球最大的貢獻。但一場跨年活動，許多人為了自身的一己之利而將垃圾隨手亂丟，這不僅是很自私的行為，也是文明社會最低俗的舉動。

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常看到跨年過後，就是清潔隊員最辛苦的時刻──他們彎著身子，背上背著大垃圾袋，沿路撿著根本不是屬於他們製造的垃圾。而且，為了讓早晨的市容恢復原貌，必須趕在清晨前將所有垃圾清運打包，有些隊員為了講求效率，手上除了大包小包外，甚至還推著拖車、不畏髒污用雙手到處撿拾，辛勤的背影令人不捨。

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在2018跨年夜，環保局首度投入小型掃街車，並動員691名清潔人員執行環境復員作業，還有一般垃圾及資源回收垃圾桶共264個，且於活動現場告發亂丟菸蒂等違規行為共計17件。

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北市環保局表示，除了市府清潔隊員以外，今年還有三大學生團體自願性地當義工響應，共計1000餘位同學化身環保尖兵，以實際行動做到「垃圾不落地」。

不過，相信民眾的觀念是有一年比一年進步的。根據統計，今年跨年夜的垃圾量，總計共9.5公噸，比起去年的10.5公噸還少了1公噸，垃圾減量程度約9.5％；資源回收部份，今年的回收量達到7.2公噸，比起去年的7.2公噸還多，回收率增加5.9％。

（作者／魯皓平 本文出自2018.1.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）