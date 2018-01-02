跨年沒像樣大咖 黃安：國語歌手大陸賺到爆

2018-01-02 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



黃安。 圖／取自黃安微博 分享 facebook

台灣跨年演唱會請不到像樣的大咖，為什麼？立委王定宇做了詮釋，說本土歌手哪兒都去不了，那才是悲哀，旅陸藝人黃安嗆王定宇，閩南語歌手很苦王定宇知道嗎？但國語歌手卻到大陸賺到爆！

黃安在他的微博回應這個問題，他說，號稱「一人一包炸藥就可以炸掉大陸坦克」的台獨政客王某，針對這個現象又發表歪論了。這個問題他來嗆王正合適。

第一，王某說：台灣是強勢文化輸出國。

黃安：首先，台灣不是國，別偷換概念。台灣確實是強勢文化輸出地，就像東北是二人轉輸出地一樣，難道東北是「強勢文化輸出國？」

再說，台灣流行文化的強勢，也是「曾經」，英文說was。台灣文化吃的是老本、是利息。

文化藝術興於百業之後，衰於百業之前，台灣的經濟好，文化自然就強，韓流不也跟韓國的經濟息息相關嗎？現在大陸經濟不得了了，「中國有嘻哈」、「我是歌手」、甄嬛傳、瑯琊榜等一大堆電視劇不也「強勢」進入了台灣？

第二，王某：如果台灣全部都邀請中國歌手、世界各地的歌手來台灣演唱，台灣本土的歌手哪裡也去不了，只能在台灣唱歌的話，那才叫悲哀。

黃安：請世界各地的歌手來台灣演唱？你去請啊！可是你有這個錢嗎？大陸想聽誰唱歌，就請誰來，人家有的是錢啊。本土歌手哪也去不了，這話你說對了。台灣閩南語歌手確實哪兒也去不了，最多只能去福建閩南一帶走走。閩南語歌手苦的要死你們知道嗎？被你們台獨搞得沒舞台，只能目送一批又一批的國語歌手去大陸賺到爆，他們嫉妒死了，他們的心中是「那才叫悲哀」。

第三，王某：我們多麼幸福可以住在台灣。

黃安：是的，台灣四季如春，是個寶島。逢年過節誰不想跟家人歡聚？冬天冷的要死，為何要辛苦的離鄉背井出來打拼？不就是想多賺點錢嗎？你們倒好，留在台灣島整肅國民黨，就幾百個億落入口袋；整肅婦聯會又是幾百個億……這都是外快，平時拿的老百姓的稅收整老百姓，你們當然幸福啊！

他說，就告訴你王某，就在跨年當天，碰到一位非常知名的台灣歌手親口對我說：幸虧還有大陸市場，台灣已經垮了！你王某五音不全，整人不累，喝酒不醉，做事不會，還在那裡對娛樂圈指手畫腳，你配嗎？節目現場怎麼就沒請到一名藝人參加座談？呵呵，誰敢去啊！

黃安說，一隻井中蛙不知天高地厚，世界之大，就在那裡小確幸，自我感覺良好，這種人還參與法律政策的制定，你說台灣怎麼不完蛋？

他說，一名「南台灣兩岸關係協會」的蔡主席說了真話：「種在盆子裡，永遠是盆栽；若種在大地，幾十年後便是參天古木。」那位蔡主席鼓勵台灣年輕人多去大陸走走。你們這些歪曲事實、目光如豆的「台獨盆栽」，把自己看得太大，又把台灣變得太小，害死人了！