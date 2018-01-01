全台追元旦曙光 戰機秀好嗨

上萬民眾在阿里山迎接2018第一道曙光。 記者謝恩得／攝影 分享 facebook

告別2017，迎接2018，從阿里山的日出音樂會，到花蓮七星潭的Ｆ-16戰機衝場，民眾在全國各地追曙光。

阿里山日出國際音樂盛會，今天破曉時分在阿里山國家森林遊樂區對高岳觀日平台登場，上萬民眾在4度低溫寒夜中，感受視覺與聽覺雙重的震撼，等待2018年曙光。

從黑夜等待到天漸有光，原本雲層還擋住玉山，就在日出前夕雲霧消散，光芒萬丈的日出，7時3分從玉山升起，很快陽光滿地，溫暖了阿里山。

今年元旦天空不作美，雲層太厚太陽未露臉，但日出時分，空軍第五戰術混合聯隊5架F-16以大雁隊形從北向南低空飛過七星潭上空時，依舊震撼人心，現場的驚呼、快門聲不斷，就是要為了這難得一見的畫面。

「YA！完成今年第一個願望了。」清晨5時就到現場的王小姐說，一整晚沒睡，跨完年就趕來，她直呼國軍太帥了。就怕民眾看不過癮，在升完旗後再加碼，戰機為現場的民眾表演小航道飛行技術。

新竹市元旦升旗今天上午也邀請空軍第2聯隊出動五架幻象戰機排列成倒「V」字形，從中山路往市府上空衝場，用空中飛行英姿與市民一同迎接新年到來。

為了迎接2018年元旦第一道曙光，屏東墾丁龍磐公園今天凌晨起湧進近萬人潮，縣府也舉辦摸彩活動吸引人氣，可惜表定的日出時間6時35分，東南面巴士海峽有一層厚重的雲層，遊客大嘆可惜也陸續離場，而太陽也遲到43分鐘才從雲層露面。