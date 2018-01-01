日調查：日人海外過年 台灣是首選

2018-01-01 02:29 中央社 台北1日電



大多數日本人從12月30日起到1月4日放新年長假，有日本觀光業者調查顯示日本人到海外放新年假的首選地是台灣。12月31日在台北101週邊人潮洶湧，其中有不少來自日本的觀光客。

31日除夕這晚，22歲的菅谷海輝與25歲遠藤大地一同在台北101週邊的臨時夜市街逛街，他們在等待台北101施放跨年倒數的煙火。

來自日本千葉縣的菅谷?，他是第一次來台灣觀光，因工作之故，目前住在沖繩（琉球），從社群網站上得知台北101有壯麗的煙火施放，他非常期待親眼目睹。他說，日本沒有像台北101這麼大型又免費的跨年活動可參加，來到台北101週邊，看到人山人海，他和友人都感到很快樂。

來自東京品川區70多歲的吉澤女士也選擇在台北過年。她表示，日本和台灣的關係很友好，所以她很喜歡到台灣觀光，已經看過多次台北101美麗的跨年煙火，這次選擇在北投溫泉區的日籍友人柏木家一邊吃年夜飯，一邊看日本放送協會（NHK）的紅白歌唱大賽。

吉澤表示，紅白的歌手紅組的歌手高橋真梨子唱功佳，特別受邀演唱的安室奈美惠表演令她和友人相當感動，安室彷彿是仙女下凡。另外，男歌手桑田佳佑的表演也很精釆。

日本的阪急交通社公司調查顯示，2017-2018年，日本人到海外旅行地的排行榜，台灣與去年相同，高居第1名，其次是義大利、德國、西班牙、中國大陸、越南、埃及、新加坡、夏威夷、香港。