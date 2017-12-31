101跨年晚會湧數10萬人潮 北捷4站熱點運量增

2017-12-31 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北跨年煙火秀即將登場，為了這場史上最長達6分鐘的煙火秀，市府前廣場湧入大批人潮，等待跨年煙火的到來。記者許正宏／攝影 分享 facebook 「2018台北最HIGH新年城跨年晚會」今晚7點登場，台北捷運公司表示，截至晚間20時為止，台北市政府周邊的市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站，運量達19.8萬人次，較去年同期18.1萬人次增加1.7萬人次。

北捷表示，從今天晚上7時到明天凌晨2時，每小時都會有運量統計通報，今早北捷營運都很正常，從下午5時起板南線及淡水信義線班距縮短。另外，若跨年人潮相當多，北捷可能在市政府站、台北101／世貿站啟動列車「過站不停」機制；這項機制將視人潮而定，去年跨年夜並未動用。