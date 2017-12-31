台北101跨年煙火搶先曝光 帶你回味世大運經典時刻

2017-12-31 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



台北101跨年煙火秀今晚登場，今年台北101打造巨型燈網T-Pad共同展演以減少排煙，此外，360秒的煙火秀史上最長，並首度從跨年倒數的前一分鐘就開始表演，台北101搶先釋出跨年煙火秀節目單，從老宅花磚鐵窗，到回顧今年令人熱血沸騰的世大運榮耀時刻，天后阿妹也將攜手外甥女「怪物新人」安那與大家一同迎向2018。

今年台北101新年大秀主題為「幸福共好Happy Together」，有鑑於往年跨年煙火秀都會出現不夠環保的質疑聲浪，今年除降低煙火數量，並結合多媒體LED燈網T-Pad，由於建置複雜度提高，今年煙火預算也突破6,000萬元，是歷年新高。

而台北101也搶先釋出跨年大秀節目單，今晚節目共分為五個段落，第一個段落為「英雄倒數」，由首位台灣英雄帶著所有民眾倒數，邁入煙火主秀後，首章「穿越歷史經典」以白金色與紅色為主要色系，壯闊煙火搭配傳統老宅的壓花玻璃、花磚、鐵窗花等元素。第二章「台灣經典再造」，將有天后張惠妹以嘹亮歌喉吟唱古調登場，她的影像將呈現在T-Pad上，同時T-Pad還會重現台灣早期經典金融建築，如大阪中立銀行、三井株式會社到新高旅店。

接著第三章「青春世代無敵」，由歌壇年輕新秀─安那登場，煙火轉變為繽紛多彩，譜出台灣年輕人迎向世界的爆發力與潛力。第四章則是「2017台灣精彩回顧」，由2017年讓全民熱血沸騰的世大運，台灣選手於9個項目當中奪金，讓世界看見台灣，最後，香檳慶功時所噴射出的不是軟木塞，而是2017年發射升空的福衛五號。