超商跨年熱點大作戰 因應空汙加強口罩備貨

2017-12-31 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



全台跨年熱門區域周邊的超商門市全面備戰！不僅強化門市商品備貨與增派人力，針對一級戰區門市也已拆除自動門、座位區、加裝輕便型結帳櫃台，茶葉蛋、現煮咖啡、關東煮、啤酒等通通備好10倍貨量，而與往年稍有差異的是，因應跨年溼冷低溫天氣，且空氣品質普遍較不理想，業者也特別加強保暖用品、口罩備貨。

7-ELEVEN表示，包括台北101跨年煙火秀、台北美麗華、捷運台北車站、總統府元旦升旗、雲林古坑煙火秀、劍湖山世界、南投清境農場、阿里山看日出等人潮熱點，於1～2個月前即開始啟動嚴密周全的跨年作戰計畫；甚至於信義區捷運線、南投清境門市、高鐵南站及夢時代門市周邊設置行動門市，方便民眾無須進店、隨買隨走；位在跨年蛋黃區的信義區及高雄夢時代，更直接出動多台物流專車，當作小型行動倉儲中心，因應跨年期間上萬人潮供貨量。

全家便利商店位於台北市信義區一級戰區的店舖，也已備妥10倍人力、10倍貨量，包含關東煮、夯番薯、咖啡、熱狗都將增設機台，因應低溫需求，經典大杯熱美式、單品小杯熱美式更推買一送一暖心優惠。而為了因應隔天元旦連假曙光區、升旗區、觀光景點商圈人潮，預估衛生紙、濕紙巾、口罩、暖暖包，甚至是盥洗用品、提神飲料、行動電源都會是熱銷商品。

萊爾富也看好跨年連價商機，陸續推出超過500項零食、飲料、啤酒等商品享5折起優惠之外，今晚於台北101周邊4家門市，亦加派百位人力、備足10倍貨量，更於基隆路一段的信彩店推出跨年限定啤酒機與民眾同樂。