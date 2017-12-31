台南跨年晚會7點登場！滅火器開場、瑤瑤陪粉絲跨年

2017-12-31 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



「2018台南心時代跨年晚會」今天晚上7點將在高鐵台南站旁的高鐵特區開場，由納豆、謝忻、黃鐙輝、吳怡霈等藝人挑大樑主持，開場由滅火器開唱，炒熱現場氣氛，偶像藝人李千娜、家家、大支和鼓鼓、鬼鬼等輪番上陣演唱，郭書瑤擔任晚會跨年倒數前壓軸，安心亞則接力在零時後演出，熱情與台南民眾一起迎接2018年到來。

台南跨年晚會照慣例講求低碳環保，將不施放煙火，今年主打文創風與在地風，邀請動畫電影「小貓巴克里」導演邱立偉及5名台南職人代表上台，陪全場民眾倒數；台南市政府等單位將提供SUZUKI汽車、宏佳騰機車、華航台南-大阪、台南-香港來回機票及中華電信提供I Phone手機等百萬好禮，讓參與台南跨年晚會民眾把大獎帶回家。

配合跨年晚會活動，今天中午到元旦一點，高鐵台南車站載客區由原武當路調整於歸仁大道，提醒開車前往載客的民眾行經歸仁大道時，於歸仁十二路左轉至歸仁大道載客區，請配合現場員警指揮行車。

跨年晚會：今年會場仍選在高鐵台南站前舉辦，相關交通管制資訊如下：

（一）、高鐵台南車站載客區：由原武當路調整在歸仁大道（東側），時段：自12月31日12時起至107年1月1日1時止，請開車前往載客的民眾，行經歸仁大道（西側），在歸仁12路左轉至歸仁大道（東側）載客區，並請配合現場員警指揮行車，以維交通安全及秩序。

（二）、自行開車往會場進場動線：

1 由台86線大潭交流道→中正南路左轉→歸仁8路→公、民營停車場或由歸仁大道以東路邊停車。

2 國道1號仁德交流道下→仁德中山路往東→歸仁大道左轉→歸仁七路→歸仁大道以東路邊停車。

（三）、晚會結束散場動線採台39線（高鐵橋下道路）東西分流。

（四）、會場周邊道路規劃為行人徒步區。相關交通資訊可上台南市政府網站首頁查詢。

而在「公車接駁疏運」方面，高鐵免費接駁車(進場)將從18:00起加密原免費接駁車服務，「市府線」雙向往返共134班，班距約為5-20分鐘，最末發車時間22:55；「奇美線」：雙向往返共110班，班距約為5-30分鐘，最末發車時間22:30。