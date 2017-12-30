冷氣團來跨年 空氣很髒「戴口罩出門」

今晚全台瘋跨年，不過受大陸冷氣團南下挾帶境外汙染物影響，天氣冷、空氣髒，尤其跨年夜到元旦清晨冷空氣影響最明顯。中央氣象局預估，台南以北及宜蘭低溫約十四度，空曠地區下探十三度，民眾恐怕要在寒風中度過，提醒外出參加跨年晚會、迎日出等活動的民眾，要做好保暖。

台北市跨年晚會活動預計湧入大批人潮，因天冷又有髒空氣襲台，專家提醒外出者要注意保暖，最好戴口罩。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

北部中南部 空品紅色警戒

環保署也提醒，這波大陸冷氣團挾帶境外汙染物，北部、竹苗、宜蘭及金馬都是「橘色提醒」，北部局部區域可能達到「紅色警示」，中部、雲嘉南、高屏空品區也是「紅色警示」，雲嘉南受地表風速增強影響，局部地區有揚塵，提醒民眾注意防範。台北市政府廣場前跨年活動每年都吸引數十萬人前往，北市環保局提醒，跨年夜空氣品質不佳，敏感族群減少外出，若要外出須戴口罩防護。

氣溫溜滑梯 中南部也很冷

去年101跨年煙火。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

氣象局預報員吳依帆表示，這波大陸冷氣團最冷時間在今晚到明天清晨，北台灣清晨還有十七、十八度高溫，接著溫度一路下滑，中午也只剩十六度，中南部則約廿三至廿五度；入夜後台南以北及宜蘭低溫下探十四度，空曠地區約十三度，高屏、花東約十六至十七度。

東半部有雨 看曙光靠運氣

降雨方面，上半天清晨中午水氣偏多，北部、東半部有短暫雨，中南部山區有零星雨勢，下午開始降雨緩和，僅剩東半部、北部山區有局部短暫雨，北部則轉為多雲天氣。東半部則因雨量偏多，不容易看到曙光，西半部條件相對較好。

吳依帆表示，元旦持續受到冷氣團影響，北部清晨低溫約十三、十四度，高溫約十九至廿一度，中部廿三度、南部廿六度、東部廿一度，東半部、北部山區有局部降雨。周二冷氣團持續減弱，白天氣溫回升明顯，北台灣高溫約廿一至廿三度，但各地清晨仍偏冷，中部以北、東北部低溫僅十四度。