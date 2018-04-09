猴害有解？ 林務局推出台灣獼猴防治手冊

2018-04-09 05:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



獼猴不只影響到生活與安全，獼猴偷吃農作物、食髓知味，破壞農田，直接衝擊農民生計。近日屏東滿洲鄉農民不堪長期侵擾，農損求償無門，鄉公所還宣布自力救濟組農園守護隊，將以合法獵槍「嚇擊」驅離獼猴。學者直言，防治獼猴是長期抗戰，林務局最近也推出獼猴防治手冊，希望幫助無助的農民以合法的方式，有效地驅猴、防猴。

獼猴的棲息地大多與農地果園交錯混雜，不少農民不堪其擾，農民反映，獼猴不只會看蔬果成長時間，甚至還成群結隊前往果園享用，有農民看到獼猴把自己種的香瓜當作皮球踢來踢去，差點昏倒。林務局與委託的學術機關過去協助農民透過放鞭炮、誘捕籠、防猴電圍網、母猴結紮等方式，希望降低猴群對農作影響。

林務局也製作獼猴防治手冊，本周已發派到各地方政府，分送到各地農民手中。林務局保育組組長夏榮生表示，手冊內容有很詳細的說明，包括遇到獼後侵害農作時怎麼辦，如何通報、如何維護管理，以及成功防猴案例分享等等。

這本手冊共18頁，內容指出，獼猴防治策略至少5項，包括讓獼猴懼怕人、無法有機會靠近農地覓食、參考作物生長收成與獼猴活動期，選對時間驅趕，聯合作戰徹底執行、採取燃放炮竹、養狗等方式，並同時使用兩種以上防治方法，以免獼猴輕易識破。

東海大學生科系特聘教授林良恭表示，以日本防猴多年來的經驗看來，防治獼猴要是長期作戰，其中最有效果還是架設電圍網。他說，獼猴屬於是母系社會，目前常會跑到人類生活範圍侵擾的大多是被排擠在群體外的公猴，雌猴較少，目前防治這些脫序猴，除了驅趕外，也可進行捕捉，抓到之後在籠子中於籠外放狗嚇猴，讓其驚怕，而遠離此處，部分地區也會將脫序猴子進行內視鏡方式的結紮，之後再放回去，以降低其生殖率。

根據野保法第21條，若保育類動物危害到農林作物、家畜、家禽、水產養殖等，農民可以在緊急狀況之下進行處理，夏榮生表示，若農民因緊急因素，不得不對動物進行驅趕等，非保育類動物雖然不強制事先報備，但還是建議先向地方政府報備比較好，避免被誤為侵擾動物。