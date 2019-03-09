觀察站／軟硬兼施 日兩階段拆「安保炸彈」

2019-03-09 00:30 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳



蔡英文總統日前在總統府接受日本《產經新聞》專訪，首次公開表態盼與日本進行安保直接對話。 圖／擷自日本產經新聞網站 分享 facebook

蔡英文總統接受日媒專訪公開呼籲建立台日安保對話，報導刊出六天後，日本政府終於公開正式回應，站穩日本台灣間非政府間實務關係的立場。對照日本政府第一時間非公開回應，顯然面對各方爭論日本到底是「目前不考慮台日安保對話」或「未來也不考量台日安保對話」，日方選擇迴避，留下各自解讀的空間。

對日本而言，台日啟動安保對話太過敏感，蔡政府丟了一個燙手山芋，在中日關係回暖之際，絕不能為中日關係增添變數；但在日本國內，親台反中的日本保守右派是安倍政府最核心的支持群，需要安撫。另一方面，台灣的總統選戰已經起跑，日本政府不想變成台灣國內選戰的砲灰，也要避免變成任一方的砲火。

在報導刊出後，中國大陸具官媒性質的環球時報第一個取得日本政府回應，日方除了重申日本政府一貫立場，「不考慮（台日安保對話）」的回答顯得強硬，且罕見的以「國際報導官」名義受訪，對中國大陸進行消毒。

面對台灣媒體求證，外務省則證實環時的報導即是日方受訪的內容；不過對是否考慮台日安保對話，外務省回應台灣媒體，用的卻是「沒有考慮（台日安保對話）」的用辭。以日文微妙的文法，「不考慮」是否定，「沒有考慮」卻是對現況的描述，語意上存在差異。這一點文字的差異也因此在國內引起爭論。

當各種輿論發酵過後，進行總統專訪的產經新聞終於在官房長官、外務大臣記者會上提問，但對最重要的日本政府意願部分，產經卻輕輕放過不追問，反而詢問日方是否願與台灣維持友好關係。

日本政府先釋出不會考慮的強烈訊息，官方正式回應卻很柔軟，面對中國大陸質疑，日方可表示已對環時說過不考慮，也公開重申對台維持非政府實務關係的立場。對台灣與友台日人，則可表示沒拒絕台方提議。兩階段出招拆彈，同時兼顧對中台關係的平衡、日本國內平衡，以及對台內政的平衡。