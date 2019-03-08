親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台日中三邊關係
2020誰來選總統
六都市長拚市政
立委補選第二波
公投修法避亂象
政治
軍事
綜合

中共海上閱兵 日將派艦參加

2019-03-08 23:55聯合報 東京記者蔡佩芳／八日電

日本海上自衛隊艦艇。 （歐新社）
日本海上自衛隊艦艇。 （歐新社）
分享

日本防衛大臣岩屋毅八日發表，將派遣海上自衛隊護衛艦參加中國大陸四月舉行的海上觀艦式，希望促進日中相互理解與增加彼此信賴，這是日本相隔七年半再度派艦參與。

中日雙方也針對了海上自衛隊海上幕僚長（相當於海軍參謀長）隨艦訪中一事，展開協調。

中國大陸為紀念海軍成軍七十年，四月廿三日將在山東青島舉行海上觀艦式。岩屋上午在內閣會議後受訪時宣布，將以親善訪問之名，派遣一艘海上自衛隊護衛艦前往中國大陸。希望日中防衛當局之間透過促進持續且多層次對話與交流，讓雙方進一步相互理解及增加信賴。

同時，雙方也針對海上幕僚長趁此機會訪問中國大陸進行協調，將是海上幕僚長時隔五年再度訪中。

近年因中國大陸海洋活動頻繁，以東海為中心緊張氣氛升高，雙方交流中斷，日方上一次派艦前往中國大陸，是二○一一年十二月；海上幕僚長上次訪中是二○一四年。

此次若成行，兩者都是史上第三次。

去年十月在北京舉行的中日峰會對重啟自衛隊與中國大陸軍方高層互訪達成共識，此次訪問，象徵雙方關係強化的一環。

日本海上自衛隊今年十月將舉行約三年一度的海上閱兵，也傳出向中方提出了邀請。

日媒分析，海上自衛隊對中國大陸海洋擴張持續警戒的同時，希望透過最高層人士間的訪問，提升融洽氣氛，並期望熱線早日開設，避免雙方在海上偶發衝突。

自衛隊海軍
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

蔡提安保對話 日：與台維持非政府實務關係

2019-03-08 23:57

觀察站／軟硬兼施 日兩階段拆「安保炸彈」

2019-03-09 00:30

彌補日核食禁令損失？ 我擬大降部分農漁產關稅

2019-03-09 00:48

直言集／日本已轉向 台灣還能寄望反中聯盟？

2019-03-09 00:40

王毅：中日關係 終於重回正軌

2019-03-09 00:33

日學者分析 日台交換軍事情資有互補效果

2019-03-08 16:05

日本外相：和台一貫維持非政府實務關係

2019-03-08 15:55

日學者：顧慮中國 日尚未準備好日台安保對話

2019-03-08 12:06

熱門文章

靈異現象？醫界女神合照柯文哲 憑空出現一隻手

2019-03-08 14:23

綠委不再堅持公投綁大選 民進黨版草案預計3月底出爐

2019-03-08 12:48

卯上了！潘恒旭：王浩宇若選立委 我奉陪一起選

2019-03-08 12:06

席地手機充電照掀話題 孫大千：柯文哲高手高手高高手

2019-03-08 09:23

王金平要重現台灣錢淹腳目榮景 謝金河籲喊話謹慎三思

2019-03-08 10:57

王金平承諾當選重提「二次年改」 親自簽字絕不食言

2019-03-08 19:19

為選立委批韓國瑜？王浩宇：藍給不分區立委我拒絕

2019-03-08 13:50

抗日國寶戰車變拚裝車 陸軍司令部訴不得已苦衷

2019-03-08 07:49

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top