中共海上閱兵 日將派艦參加

2019-03-08 23:55 聯合報 東京記者 聯合報 東京記者 蔡佩芳 ／八日電



日本海上自衛隊艦艇。 （歐新社） 分享 facebook

日本防衛大臣岩屋毅八日發表，將派遣海上自衛隊護衛艦參加中國大陸四月舉行的海上觀艦式，希望促進日中相互理解與增加彼此信賴，這是日本相隔七年半再度派艦參與。

中日雙方也針對了海上自衛隊海上幕僚長（相當於海軍參謀長）隨艦訪中一事，展開協調。

中國大陸為紀念海軍成軍七十年，四月廿三日將在山東青島舉行海上觀艦式。岩屋上午在內閣會議後受訪時宣布，將以親善訪問之名，派遣一艘海上自衛隊護衛艦前往中國大陸。希望日中防衛當局之間透過促進持續且多層次對話與交流，讓雙方進一步相互理解及增加信賴。

同時，雙方也針對海上幕僚長趁此機會訪問中國大陸進行協調，將是海上幕僚長時隔五年再度訪中。

近年因中國大陸海洋活動頻繁，以東海為中心緊張氣氛升高，雙方交流中斷，日方上一次派艦前往中國大陸，是二○一一年十二月；海上幕僚長上次訪中是二○一四年。

此次若成行，兩者都是史上第三次。

去年十月在北京舉行的中日峰會對重啟自衛隊與中國大陸軍方高層互訪達成共識，此次訪問，象徵雙方關係強化的一環。

日本海上自衛隊今年十月將舉行約三年一度的海上閱兵，也傳出向中方提出了邀請。

日媒分析，海上自衛隊對中國大陸海洋擴張持續警戒的同時，希望透過最高層人士間的訪問，提升融洽氣氛，並期望熱線早日開設，避免雙方在海上偶發衝突。