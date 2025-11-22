不在籍投票 國民黨團「時候到了就推」

「公投法」再修法，未來公投將有機會和大選一起進行，在野透過修公投法，幫民進黨實踐不敢再提起的民主，也凸顯出了綠營這些年來對公投綁大選的態度反覆。不過，公投被放出「鳥籠」，未來將成藍綠都能操作的「政治新武器」，執政的民進黨自然也不會放過這機會，未來朝野對立氣氛到了大選時，恐因公投炒作再升級，因此，各政黨都應節制運用，才能讓「選人」、「投事」有機會雙贏。

2025-11-22 01:34