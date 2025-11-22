聽新聞
不在籍投票 國民黨團「時候到了就推」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
國民黨立院黨團將持續推動「不在籍投票」，圖為黨團書記長羅智強。 記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團將持續推動「不在籍投票」，圖為黨團書記長羅智強。 記者屈彥辰／攝影

藍白推動公投綁大選修法，昨天已在立法院三讀，接下來國民黨立院黨團擬將持續推動「不在籍投票」，讓公民參政權利更加完善。國民黨團書記長羅智強昨表示，「我們現在任何法案都是清單，時候到了就會推，不會預定期程。」黨團首席副書記長林沛祥說，黨團內部尚在討論、凝聚共識。

國民黨立委牛煦庭、鄭天財，許宇甄、林思銘、羅廷瑋等，均有提出不在籍投票相關版本草案。民眾黨立院黨團、民進黨立委伍麗華等也提出原住民的全國性不在籍投票法相關草案版本。

不過，國民黨力推不在籍投票制度，遭民進黨指「助長中共介選」法案。國民黨團指出，民進黨政府草擬不在籍投票法草案，證明不在籍投票立法刻不容緩，保障全民的投票權，才是立法院最該做的事。行政院提出草案、民進黨立委也有自己的全國不在籍投票版本，而國民黨立委的版本，排除海外及大陸地區，沒外力介入疑慮，民進黨團到底在怕什麼？

國民黨團強調，明年就是九合一選舉，作為一個負責任政府，不要每天只會搞意識形態對抗，現在就是推動公民平權的時刻。

不在籍投票 公投綁大選 國民黨 九合一選舉 羅智強 林沛祥 修法 民進黨 藍白 平權

相關新聞

公投恢復綁大選 有機會明年選舉適用

現行公投法規定公投與大選脫鉤，遭批「鳥籠公投」，立法院會昨三讀通過修正公投法部分條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立...

公投綁大選 學者：方便人民參與公共事務

立法院會昨三讀修正通過公投法第廿三條條文，未來公投可與大選同日投票。有學者樂見其成表示，公投綁大選投票率會較高，便於人民參與公共事務；但也有學者認為，若公投綁大選，政黨將透過大選與公投拉抬選情，造成公投議題失焦。

選罷法3案公投…若綁明年大選 反而有利綠營

立法院會昨三讀通過攸關公投綁大選的公投法修正草案，現有四項公投提案中，攸關選罷法的三案的二階連署到明年三月卅一日止，若加上戶政機關查核，及必要時補件到公告日，有機會與明年十一月廿八日舉行的九合一選舉「綁一起」。不過，目前由民團提出的相關公投提案，是反對藍白推動的罷免連署加嚴，一旦公投綁大選，反而可能讓綠營得利。

新聞眼／公投出鳥籠 朝野都有了「新武器」

「公投法」再修法，未來公投將有機會和大選一起進行，在野透過修公投法，幫民進黨實踐不敢再提起的民主，也凸顯出了綠營這些年來對公投綁大選的態度反覆。不過，公投被放出「鳥籠」，未來將成藍綠都能操作的「政治新武器」，執政的民進黨自然也不會放過這機會，未來朝野對立氣氛到了大選時，恐因公投炒作再升級，因此，各政黨都應節制運用，才能讓「選人」、「投事」有機會雙贏。

恢復公投綁大選遭綠譴責 藍白：教訓民進黨背叛民主無能卸責

藍白今天聯手在立法院會三讀修正通過公投法等多項重大法案，引發民進黨團批評。國民黨團書記長羅智強表示，在野黨恢復公投綁大選...

