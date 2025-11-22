聽新聞
0:00 / 0:00
不在籍投票 國民黨團「時候到了就推」
藍白推動公投綁大選修法，昨天已在立法院三讀，接下來國民黨立院黨團擬將持續推動「不在籍投票」，讓公民參政權利更加完善。國民黨團書記長羅智強昨表示，「我們現在任何法案都是清單，時候到了就會推，不會預定期程。」黨團首席副書記長林沛祥說，黨團內部尚在討論、凝聚共識。
國民黨立委牛煦庭、鄭天財，許宇甄、林思銘、羅廷瑋等，均有提出不在籍投票相關版本草案。民眾黨立院黨團、民進黨立委伍麗華等也提出原住民的全國性不在籍投票法相關草案版本。
不過，國民黨力推不在籍投票制度，遭民進黨指「助長中共介選」法案。國民黨團指出，民進黨政府草擬不在籍投票法草案，證明不在籍投票立法刻不容緩，保障全民的投票權，才是立法院最該做的事。行政院提出草案、民進黨立委也有自己的全國不在籍投票版本，而國民黨立委的版本，排除海外及大陸地區，沒外力介入疑慮，民進黨團到底在怕什麼？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言